Costringe la moglie a girare senza vestiti in strada e la spinge nella cuccia del cane: a processo La terribile storia di violenza finita ora nelle aule di tribunale a Siena dove l’uomo è a processo dopo la denuncia della moglie. Minacce, percosse e umiliazioni sarebbero andate avanti per lungo tempo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Minacce e percosse continue sulla moglie, anche davanti ai figli, ma anche umiliazioni di ogni sorta come costringerla a rimanere e quattro zampe e stare nella cuccia del cane e addirittura a girare senza vestiti in strada. Sono le violenze e i soprusi di cui è accusato un uomo finito ora a processo davanti ai giudici del tribunale di Siena per maltrattamenti, dopo la denuncia della moglie.

Le violenze sarebbero andate avanti per lungo tempo, almeno dall'estate del 2022 e fino allo scorso gennaio quando la donna ha deciso finalmente di denunciarlo facendo scattare le indagini e quindi il rinvio a giudizio dell'uomo. Gli episodi si sarebbero consumati sia nella casa della coppia, in provincia di Siena, sia in vacanza. Secondo la denuncia fatta dalla vittima e riportata da La Nazione, l'uomo sottoponeva la donna a continue violenze fisiche e psicologiche, con insulti, minacce, schiaffi, capelli tirati e mani al collo.

In casa si era instaurato una sorta di clima da incubo che non risparmiava neanche i figli, entrambi minorenni, che assistevano a tutto. In un caso l'uomo avrebbe afferrato anche uno dei ragazzini che era intervenuto per aiutare la madre aggredita. In uno degli episodi più agghiaccianti raccontati dalla donna, la vittima sarebbe stata spinta nella cuccia del cane e obbligata a mettersi a quattro zampe mentre in un altro ancora sarebbe stata afferrata per i capelli, svestita e costretta a uscire di casa solo in abiti intimi con l'accusa di essere una poco di buono.

Costretta a ricorre alle cure ospedaliere per le percosse, la donna aveva ricevuto due settimane di prognosi per i traumi riportati. A quel punto aveva deciso di separarsi dall'uomo e andare via ma le minacce e le offese non si sono fermate. Stando sempre alle accuse, l’indagato avrebbe proseguito a molestare la ex con ingiurie e minacce pesanti attraverso messaggi telefonici. Il tutto fino alla denuncia della donna che ha portato al processo.