Cosenza, il marito la picchia e poi esce, lei si barrica in casa e chiama la polizia: arrestato 57enne Una donna si è barricata in casa a Cosenza per allertare le forze dell’ordine e denunciare i maltrattamenti subiti dal marito 57enne che in quel momento non era nell’appartamento: arrestato, sono stati per lui disposti i domiciliari.

Esasperata per i continui maltrattamenti subìti in casa, dopo l'ultima aggressione da parte del marito, una donna si è chiusa in casa e ha chiamato la Polizia approfittando dell'assenza del suo carnefice. Così, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza guidata da Giuseppe Cannizzaro, hanno arrestato un 57enne per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della consorte.

Giunti sul posto, gli agenti, dopo aver calmato la donna, che era in un evidente stato di panico, hanno cercato di ricostruire l'intera dinamica dei fatti, passando di episodio in episodio e raccogliendo le sue testimonianze anche sulle aggressioni subìte in passato. Quello che è emerso dal racconto della donna, è che il 57enne avrebbe perpetrato su di lei maltrattamenti di tutti i tipi, da quelli fisici a quelli psicologici, per lungo tempo. L'ultimo episodio si era verificato poco prima che l'uomo uscisse di casa, dandole così modo di allertare la Polizia. Mentre ricostruiva gli episodi con le forze dell'ordine, è arrivato il coniuge in evidente stato di alterazione. L'uomo, non accorgendosi in un primo momento della presenza dei poliziotti, ha cercato con urla e minacce di entrare per aggredire la moglie che nel frattempo era chiusa nell'appartamento.

Il 57enne, già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti, è stato quindi bloccato e messo in manette per impedirgli l'avvicinamento alla moglie in lacrime. Su richiesta della procura però, il gip ha disposto per lui gli arresti domiciliari. L'uomo sarà messo ai domiciliari in una dimora diversa da quella della moglie. L'accusa è quella di percosse, minacce e maltrattamenti in famiglia.

Dopo un veloce controllo delle condizioni di salute della donna da parte dei sanitari del pronto soccorso, la vittima ha potuto lasciare l'ospedale scortata dalle forze dell'ordine.