Cosa sappiamo della cavalla incinta rapita e investita nel Torinese: la Procura apre un fascicolo Si indaga sul rapimento e sulla morte Roxette Grif, la cavalla incinta che ha perso la vita dopo essere stata abbandonata dai suoi rapitori. Da quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

Mistero sulla tragica morte di Roxette Grif, cavalla gravida di 12 anni. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre 2022, è stata prima rapita dall'allevamento in cui viveva a San Benigno Canavese, in provincia di Torino, e successivamente abbandonata e investita mortalmente sulla strada provinciale da un veicolo pirata che non si è fermato a prestare i soccorsi.

A trovare la carcassa dell'animale, in un fossato poco distante dall'allevamento, è stato il proprietario Cristian Forcellini che l'ha cercata per un'ora e mezza dopo essersi accorto della sparizione.

I malviventi l'avevano fatta uscire dall'allevamento in piena notte abbassando i fili elettrici della recinzione con delle pietre, ma una volta resisi conto di non avere un mezzo adeguato per trasportarla, l'hanno abbandonata lungo la provinciale. Con ogni probabilità l'animale stava cercando di tornare nelle scuderie quando è stato investito da un veicolo non ancora identificato.

Roxette Griff era nata presso l'allevamento ‘Il Grifone' di Vigone (Torino) ed era stata venduta all'attuale proprietario quando aveva 18 mesi. Era stata una cavalla da trotto che aveva disputato una discreta carriera, vincendo anche qualche competizione prima di diventare una fattrice. Il puledro che portava in grembo sarebbe nato nella primavera del 2023.

Sul rapimento e sull'uccisione della cavalla sta indagando la Procura di Ivrea che – stando a quanto appreso da Fanpage.it da fonti investigative – ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti, a seguito della denuncia del proprietario.

Oltre alla dinamica dell'incidente gli investigatori stanno cercando di risalire al movente del rapimento: tanto il proprietario quanto il primo allevatore della cavalla sembrano escludere l'ipotesi del furto per il prestigio di Roxette Grif, il cui valore economico era di poche migliaia di euro.

