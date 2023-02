Cosa sappiamo del pacco bomba trovato a Sanremo Dopo il ritrovamento del pacco bomba poco lontano dal Teatro Ariston, saranno potenziati i controlli per l’ingresso nel comune di Sanremo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il Festival di Sanremo sta per concludersi nella serata di oggi, sabato 11 febbraio, con l'annuncio del vincitore della kermesse canora nel teatro Ariston. Nella serata i ieri, quella della semifinale della gara canora più importante d'Italia, sono stati registrati attimi di tensione in città a causa del ritrovamento di una borsa contenente alcuni proiettili, polvere da sparo e una miccia non in grado di nuocere però alla salute.

Per questo motivo oggi si terrà una riunione della sicurezza in Prefettura mentre l'evento continua a scorrere come da programma. Fortunatamente anche la serata dei duetti si è conclusa senza spiacevoli imprevisti e nella classifica delle cover ha primeggiato Marco Mengoni, in testa anche alla classifica generale.

Dove è stato ritrovato il pacco

La borsa contenente proiettili e polvere da sparo sarebbe stata ritrovata fuori dalla zona rossa controllata dalle forze dell'ordine ma a pochi metri di distanza dal Teatro Ariston, segnato come possibile target sensibile da parte del Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

Secondo quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, si sarebbe trattato di un "gesto dimostrativo" del quale al momento, però, non si conoscerebbe l'autore. Il primo a dare l'allarme poco prima dell'inizio della semifinale nella serata di ieri è stato un finanziere di Sanremo non in servizio. Sul posto sono poi intervenute le pattuglie della Guardia di Finanza che hanno provveduto a isolare la zona.

Dopo l'accaduto, saranno potenziati i controlli delle forze dell'ordine nella cittadina, in autostrada e agli ingressi del comune dove si sta svolgendo l'annuale kermesse trasmessa da Rai 1.