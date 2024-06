video suggerito

Cosa è successo nell'esplosione in fabbrica a Bolzano: operai colpiti durante colatura dell'alluminio Sei gli operai colpiti e feriti nella deflagrazione in fabbrica a Bolzano e trasportati in ospedale tra cui 4 in gravi condizioni, trasferiti d'urgenza in cliniche specializzate, uno anche in Germania. Colpiti dall'esplosione durante la fase di colatura e raffreddamento di alluminio fuso in uno stampo.

A cura di Antonio Palma

L’esplosione nella fabbrica di alluminio di Bolzano in cui sono rimasti feriti sei operai, tra cui 4 in modo gravissimo, è avvenuta durante la fase di colatura del materiale fuso. Lo ha spiegato la Procura di Bolzano che ha aperto una indagine sul grave incidente sul lavoro, disponendo il sequestro del luogo dove è avvenuto il fatto, all’interno dell’azienda Aluminium Bozen. Sei gli operai colpiti e feriti nella deflagrazione e trasportai in ospedale tra cui 4 ricoverati in gravi condizioni.

L’incidente intorno alle 00.30 della notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno, quando è stata segnalata l'esplosione nel reparto produttivo dello stabilimento siderurgico in cui lavorano circa 130 dipendenti per la produzione di estrusi in leghe dure di alluminio. "L'infortunio è avvenuto durante la fase di colatura e raffreddamento di alluminio fuso in uno stampo durante la quale si è verificata l'esplosione” ha fatto sapere la Procura, spiegando però che le indagini sono solo all’inizio e si dovrà valutare l’origine della deflagrazione.

Luogo dell'incidente sequestrato per accertamenti tecnici

Ora la palla infatti passa si periti tecnici che saranno incaricati di svolgere gli accertamenti del caso. “Non vi sono, allo stato, ipotesi sulle cause della deflagrazione. Esse dovranno essere verificate mediante accertamenti tecnici che verranno svolti in contraddittorio, previa nomina di esperti" spiegano gli inquirenti. L’esplosione ha fatto divampare anche un incendio, domato poi dai Vigili del fuoco intervenuti tempestivamente insieme ai sanitari. Sul posto anche l'Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano per stabilire se le misure di sicurezza fossero adeguate.

“Allo stato attuale non vi sono ancora degli indagati, dovendo gli organi accertatori ricostruire le posizioni di garanzia all'interno dello stabilimento sulla base della documentazione aziendale che è stata acquisita ad esito dei primi interventi” ha spiegato la Procura.

L'azienda: "Piena collaborazione"

L'azienda Alluminium dal suo canto esprime in una nota "massima vicinanza ai lavoratori" e alle loro famiglie e assicura "completa collaborazione per chiarire quanto accaduto". "I collaboratori e le collaboratrici rappresentano la vera ricchezza di questa impresa e la salvaguardia della loro salute è da sempre un obiettivo primario della nostra società. È precipuo interesse dell'azienda che si giunga in tempi rapidi all'accertamento delle cause dell'incidente al fine di poter prevenire in futuro simili situazioni, nell'interesse della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici" si legge nel comunicato che aggiunge che è stato "avviato da subito un percorso di massima collaborazione e condivisione delle informazioni in suo possesso con tutte le autorità inquirenti impegnate nell'accertamento di quanto accaduto".

Come stanno i sei operai feriti

Allo stesso modo la proprietà e la direzione della fabbrica fanno sapere che sono "profondamente addolorate ed esprimono la massima vicinanza ai lavoratori che sono rimasti coinvolti nel grave incidente avvenuto questa notte, così come alle loro famiglie alle quali manifestano la propria solidarietà mettendosi a loro completa disposizione per supportarle in ogni modo possibile in questo momento e in futuro". A seguito delle gravi ustioni riportate, tutti i sei feriti rimasti coinvolti sono stati inizialmente trasportati all'ospedale San Maurizio di Bolzano. In seguito, quattro lavoratori sono stati trasferiti d'urgenza in cliniche specializzate: uno a Verona, due a Padova e uno a Murnau, in Germania.

Sindacati proclamano sciopero di 8 ore

Intanto i sidacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato, per lunedì 24 giugno, uno sciopero di 8 ore all'Aluminium e di 4 ore per tutto il settore metalmeccanico in Alto Adige. La protesta riguarderà le ultime 4 ore per ogni turno. "La sicurezza sul lavoro deve essere messa al primo posto tra le priorità da perseguire. Le aziende devono garantire la salute e la vita dei lavoratori. Non è accettabile che nel nostro Paese si continui in una tragica striscia di incidenti gravi, e mortali, senza che nulla cambi" si legge in una nota dei sindacati, che aggiunge: "Non è più accettabile rischiare la vita per lavorare".