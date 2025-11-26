Cosa dice la relazione dei servizi sociali che ha portato all’allontanamento dei bimbi nel bosco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Famiglia che vive nel bosco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un documento di quattro pagine, datato 14 ottobre 2025, è diventato la chiave di volta nel caso dei tre bambini di Palmoli collocati in una casa famiglia insieme alla madre. È la relazione finale dei servizi sociali: un atto che, più di ogni altro, ha trasformato la loro esistenza appartata nella "casa del bosco" in un dossier della massima importanza per la giustizia minorile. È a queste valutazioni, asciutte e senza sfumature, che il tribunale per i minorenni dell’Aquila si è affidato per disporre l’allontanamento eseguito la scorsa settimana.

Le difficoltà dei servizi sociali a parlare con i coniugi Trevallion-Birmingham

La relazione si apre con la ricostruzione di un dialogo che non è mai stato possibile avviare a causa delle resistenze dei genitori. Dopo un'udienza risalente a maggio sembrava essersi aperto un canale, subito richiuso. "I signori Trevallion-Birmingham, contattati più volte, hanno manifestato la chiara volontà di non recarsi a colloquio con la scrivente e l’impossibilità di concordare una visita a domicilio", afferma l’assistente sociale. La famiglia, però, restituisce un’altra lettura: non chiusura, ma difesa. "Siamo stati vittime di bullismo, molestie e minacce dal Comune", denunciano nella memoria difensiva, parlando di un clima percepito come ostile verso una scelta di vita fuori dagli schemi. Una frattura che si approfondisce fino a rendere impossibile ogni confronto.

Per verificare le condizioni dei minori, gli operatori decidono di presentarsi al casolare accompagnati da carabinieri e curatore speciale: una "visita domiciliare a sorpresa", ritenuta l’unico modo per entrare in contatto con la famiglia. L’accoglienza però è tesa. "In modo particolare la signora Birmingham ha assunto da subito un atteggiamento difensivo e a tratti oppositivo", annota l’assistente sociale nella relazione, aggiungendo che non è stato possibile parlare con i bambini, "ma solo vederli a qualche metro di distanza". Figure sfuggenti, osservate da lontano e mai ascoltate.

La situazione abitativa e le criticità igienico sanitarie

Un fragile tentativo di cooperazione prende faticosamente forma con la sottoscrizione di un "progetto sociopsicoeducativo". È in questo contesto che emergono gli elementi più critici: la "situazione abitativa" irregolare, poiché lo stabile non risulta abitabile, e soprattutto la "situazione igienico-sanitaria", definita preoccupante. Secondo la relazione "non sono presenti i servizi igienici e le utenze relative a luce, acqua e gas". I genitori ribattono parlando di autosufficienza energetica, pannelli solari, un bagno a secco e una quotidianità ordinata. "I bambini non sono sporchi, fanno il bagno tutti i giorni", afferma Catherine Birmingham, contrapponendo la loro idea di sostenibilità a ciò che per i servizi sociali sarebbe invece una condizione potenzialmente a rischio.

L'isolamento sociale dei bambini

Per i servizi sociali però il punto cruciale riguarda l’isolamento dei minori. "La coppia applica i principi dell’unschooling", si legge nella relazione, e ritiene che i figli "non possono frequentare liberamente altri bambini perché influenzabili". Il rapporto parla di un "microcosmo chiuso" in cui i bambini avrebbero "un rapporto esclusivo con i genitori" e nessun contatto con coetanei, scuola o altre agenzie educative. Alla luce di questa situazione i servizi sociali ritengono urgente "verificare lo sviluppo psicofisico, problemi comportamentali e disturbi nell’area relazionale/affettiva/emotiva". I genitori respingono la rappresentazione di segregazione: "Non siamo isolati", sostiene Nathan. La loro, spiegano, sarebbe una selezione consapevole delle relazioni per proteggere i figli da una società giudicata "tossica".

I 150mila euro per esami del sangue e visita medica

Alla luce tutte queste criticità viene presentato un progetto di supporto che prevede incontri con una psicologa e attività di socializzazione. Ma alla prima chiamata della professionista, secondo la relazione, "i coniugi Trevallion hanno risposto di non essere più interessati". È il preludio alla rottura definitiva, consumata sul terreno della salute. La pediatra raccomanda accertamenti, tra cui una visita neuropsichiatrica infantile e prelievi del sangue per valutare lo stato immunitario di bambini non vaccinati. La replica della coppia, riportata nel documento, è lapidaria: accetteranno "al costo condizionale di 50.000 euro per ogni minore". Una replica che l’assistente sociale definisce sconcertante. La difesa parla invece di provocazione, una “boutade” di genitori esasperati e non una reale richiesta economica. "Non volevano quei soldi", ha precisato nei giorni scorsi anche a Fanpage.it l’avvocato Giovanni Angelucci.

Ad ogni modo, a questo punto l’assistente sociale chiude la relazione segnalando che "la complessità del caso necessita di ulteriori approfondimenti" e rimettendosi alle decisioni dell’autorità giudiziaria. Decisioni che, puntuali, sono arrivate.