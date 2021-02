Una vasta operazione per reati contro la pubblica amministrazione è in corso da questa mattina all’alba in Abruzzo con provvedimenti restrittivi nei confronti di 25 persone tra amministratori, funzionari pubblici, liberi professionisti e imprenditori. Il blitz, condotto dai carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila con l’impiego di oltre un centinaio di militari, arriva al termine di una complessa indagine anticorruzione che oggi ha provocato un vero e proprio terremoto politico al comune di Celano, in provincia dell'Aquila. In manette infatti sono finiti anche esponenti di spicco della politica locale ed ex parlamentari. Tra le persone destinatarie delle misure restrittive figurano ad esempio l'ex parlamentare del Pdl e di Forza Italia, Filippo Piccone, già sindaco in passato, e l'attuale sindaco di Celano Settimio Santilli.

L'inchiesta riguarda alcuni lavori del Comune e i relativi appalti: tra questi il campo sportivo, l'auditorium, le scuole e il rifacimento del centro storico. L’operazione dei militari dell’arma, denominata Acqua Fresca, ha portato alla luce numerosi reati di corruzione contro la pubblica amministrazione che hanno coinvolto sia amministratori locali che imprenditori e liberi professionisti residenti tra le regioni Abruzzo e Lazio. Le persone destinatarie degli di custodia cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano, eseguiti in mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dell’Aquila, infatti sono residenti nelle province di L'Aquila, Roma, Teramo e Pescara. Per l'ex senatore ed ex deputato Piccone è scattato l'ordine di arresto in carcere, per l’attuale sindaco di Celano Settimio Santilli, invece, disposti i domiciliari. Ai domiciliari anche diversi imprenditori e costruttori. Disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per alcuni consiglieri e assessori comunali e il divieto di esercitare l’attività per numerosi professionisti.