Corriere di Amazon muore mentre cerca di sbloccare il suo furgone finito nel fango Un corriere di 41 anni, Franco D’Alessandro, è morto mentre effettuava una consegna. Costretto a spingere il proprio furgone finito rimasto impantanato è stato colto da malore.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Il furgone utilizzato per le consegne è rimasto impantanato nel fango e così ha provato a spingerlo per far sì che le ruote riuscissero a sbloccarsi, ma mentre era intento nella difficile operazione è stato colto da malore. È morto così il 41enne Franco D'Alessandro, residente a Pescara, che lavorava come corriere per Amazon.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi a Ortona, in località San Donato, in provincia di Chieti. L'uomo, stando a quanto ricostruito finora, sembra che stesse effettuando alcune consegne quando è rimasto impantanato col furgone in un fossato. Il fango, creatosi con la pioggia dei giorni scorsi, aveva bloccato le ruote e così il 41enne, impegnato in una consegna è sceso dal furgone e ha provato a spingerlo con la sola forza delle braccia.

È in questo momento che si è sentito male, probabilmente colto da malore. Accortosi di quanto gli stava accadendo ha composto il 112 e chiesto l'aiuto dei soccorritori, ma il 118 è giunto quando ormai non c'era più nulla da fare. Quando il mezzo di soccorso è giunto sul posto indicato proprio dal corriere ha trovato l'uomo ormai privo di vita e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche Sciacalli in azione a Caltanissetta, saccheggiano la casa mentre anziana muore in ospedale

Poco dopo sul luogo della tragedia si sono recati i carabinieri della compagna locale e i vigli del fuoco. Le forze dell'ordine dovranno ora chiarire l'accaduto e accertare eventuali responsabili della morte dell'uomo.