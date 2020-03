in foto: L’Udienza Generale di Papa Francesco trasmessa in streaming per evitare la diffusione del coronavirus (La Presse)

Papa Francesco ha affidato l'Italia e il Mondo a Maria. Una preghiera alla Madonna in un video messaggio prima della Messa delle ore 19 di oggi, mercoledì 11 marzo nella Chiesa del Divino Amore a Roma, trasmessa da Tv2000. A presiedere la celebrazione a porte chiuse il cardianale vicario di Roma Angelo De Donatis. Un messaggio forte quello del Santo Padre, poche ore dopo che l'Organizzazione mondiale di Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del coronavirus in 110 Paesi al mondo, che ha provocato ad oggi 4000 morti.

Il video messaggio di Papa Francesco

"O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce la gioia della Resurrezione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi, che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e Benedetta".

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, reso noto in conferenza stampa il bilancio giornaliero dell'emergenza coronavirus in Italia. "1045 guariti, per cui ce ne sono 41 più di ieri, i contagiati sono 10590, per un totale di 12462 mentre i deceduti sono 827 (più 196 rispetto a ieri)". Borrelli ha sottolineato che "avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi". Nello specifico, tra i malati di coronavirus in più conteggiati oggi, circa 600 sono persone della Lombardia di cui ieri non erano disponibili i dati. "Ieri l'aumento dei malati era stato di 529 (pari al 6,6% sul giorno precedente), mentre oggi l'aumento è di 2.076 contagiati che complessivamente porta un incremento del 24,3% sulle 24 ore".