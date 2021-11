Cop26, Biden attacca la Cina: “Senza impegno sul clima non può avere leadership mondiale” La Cina non può pretendere di avere un ruolo globale se non si impegna con la comunità internazionale per il cambiamento climatico. A dirlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nella conferenza stampa a margine della Cop26 a Glasgow. “Sono scappati”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca.

La Cina non può pretendere di avere un ruolo globale se non si impegna con la comunità internazionale per il cambiamento climatico. A dirlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nella conferenza stampa a margine della Cop26 a Glasgow. "Sono scappati", ha dichiarato Biden in riferimento all'assenza del presidente cinese Xi Jinping. "Lo stesso discorso vale per Putin (il presidente russo, Vladimir) e per la Russia", ha proseguito il presidente Usa. "Gli Stati Uniti sono tornati e hanno dimostrato leadership", ha sottolineato il capo della Casa Bianca, rivendicando anche la crescita economica del Paese nonostante le difficoltà legate al Covid-19.

Alla Conferenza sul Clima di Glasgow sono assenti paesi importanti come Russia, Cina e Brasile, chiamati a svolgere un ruolo chiave nella lotta ai cambiamenti climatici. Nel messaggio video inviato al summit da Mosca Vladimir Putin ha sottolineato che per puntare a costruire un'economia a emissioni zero entro il 2060, la Russia si affiderà agli ecosistemi forestali puntando sulla loro importante capacità di assorbire anidride carbonica per produrre ossigeno. Dopo tutto il Paese, ha aggiunto Putin, possiede circa il 20% delle foreste mondiali. Ai partecipanti della Cop26 il presidente Xi Jinping, che non ha mai lasciato la Cina dall'inizio della pandemia, ha inviato solo una lettera densa di buoni propositi ma apparentemente scarna di contenuti e impegni concreti: non a caso il colosso asiatico ha aumentato la produzione giornaliera di carbone di oltre un milione di tonnellate negli sforzi per allentare la crisi energetica: la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il massimo organo cinese impegnato nella pianificazione economica, ha reso noto che la produzione media giornaliera di carbone è salita a oltre 11,5 milioni di tonnellate dalla metà di ottobre, con un aumento di 1,1 milioni di tonnellate rispetto alla fine di settembre.