Ferito all’addome con un’arma da taglio da un bullo di qualche anno più grande. Protagonista della vicenda un bambino di Conversano, in provincia di Bari, di soli 7 anni che, la scorsa domenica, si trovava a bordo della sua bicicletta nei pressi della villa comunale del paese. La notizia è stata anticipata dall’ Huffington Post. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Stando alle ricostruzioni, il piccolo sarebbe avvicinato da un ragazzino di 10 anni, in compagnia di un suo amico di poco più grande. Il giovanissimo gli avrebbe intimato di cedere in prestito la bicicletta e, al rifiuto e al suo tentativo di allontanarsi, è stato raggiunto e colpito con un’arma da taglio all’altezza dei reni.

Il bambino di 7 anni ha raggiunto di corsa i suoi genitori, venditori ambulanti in attività a pochi metri dalla villa comunale ed è stato subito trasportato in ospedale a Putignano per la sutura della ferita. Il referto parla di una prognosi di 10 giorni per escoriazioni. Il padre del bambino ferito ha presentato formale denuncia. L’oggetto usato per l’aggressione è ancora in fase di ricerca. I Carabinieri hanno individuato e denunciato l’autore dell’aggressione, figlio di un pregiudicato del posto. Della vicenda sono stati informati anche i locali servizi sociali. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana, ma è stato reso noto solo nelle scorse ore.