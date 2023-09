Contromano in tangenziale per sfuggire ai vigili, si schianta e prende a calci gli agenti: arrestato L’incredibile sequenza di follie è andata in scena tra le strade di Prato dove infine l’automobilista è stato fermato e arrestato. Protagonista dell’impresa un 35enne che in realtà era già ricercato.

A cura di Antonio Palma

Davanti agli agenti della polizia municipale che gli avevano imposto l'alt, ha pensato bene di darsi alla fuga a tutta velocità con l'auto che guidava, imboccando persino la tangenziale contromano prima di schiantarsi. Non contento, quando gli agenti lo hanno bloccato si è scagliato contro di loro, aggredendoli e prendendo a calci e pugni la vettura di servizio. È l'incredibile sequenza di follie andate in scena nei giorni scorsi tra le strade di Prato dove infine l'automobilista è stato fermato e arrestato.

Protagonista dell'impresa fuori le righe un 35enne che si è scoperto essere un pregiudicato con numerosi precedenti di polizia, al volante di una vettura rubata e persino ricercato per l'accusa di tentato omicidio. Per lui è scattato quindi l'arresto con le ulteriori accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ricettazione, porto abusivo di coltello a cui si aggiungono le sanzioni per le violazioni al codice della strada durante la fuga.

La fuga e il relativo inseguimento era scattato nella zona della stazione Borgonuovo quando, all'alt di una pattuglia, il trentacinquenne è fuggito ad alta velocità. Gli agenti in effetti lo avevano fermato perché nei giorni precedenti dalla Questura avevano segnalato la presenza di un'auto rubata che circolava in città. Nel tentativo di seminare la pattuglia della polizia municipale, l'uomo ha proseguito anche lungo la tangenziale, imboccata in controsenso, prima di finire la sua corsa con uno schianto contro il jersey di cemento.

Non contento, è sceso dal veicolo all'altezza dello svincolo con Via Montalese e si è dato a una fuga a piedi che però non è durata molto. Bloccato, il 35enne infine avrebbe aggredito gli agenti, danneggiando con calci e pugni un veicolo di servizio. Perquisito in centrale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga e di un coltello. Dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere.