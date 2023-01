Contromano al volante in autostrada per 15 chilometri, fermato: era completamente ubriaco L’uomo, un 56 enne residente ad Aosta, dopo aver imboccato l’autostrada contromano è stato intercettato e fermato dagli agenti della stradale tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e Volpiano. Patente ritirata.

A cura di Biagio Chiariello

L’auto bloccata contromano dalla polizia stradale sull’A5

Un automobilista bloccato mentre, completamente ubriaco, percorreva contromano il tratto della carreggiata nord dell’autostrada dell'autostrada A5, tra Volpiano e Scarmagno. Tragedia evitata, l'altro giorno, era il 24 gennaio, grazie all’intervento degli agenti della polizia stradale di Torino.

Il protagonista della gravissima infrazione stradale è un 56enne italiano, residente ad Aosta, che a bordo della sua Peugeot 206, si è fatto 15 chilometri procedendo verso Torino sulla carreggiata diretta ad Aosta. Contromano e in condizioni psicofisiche alterate dall'alcol.

È stato fermato in corrispondenza del chilometro 20, anche grazie alle prontezza degli altri automobilisti incrociati durante il tragitto e al successivo, tempestivo intervento delle pattuglie tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e Volpiano, che hanno evitato possibili conseguenze drammatiche

Leggi anche Si lancia dalla volante della polizia in corsa: detenuto tenta la fuga

L'uomo è stato sottoposto alla prova dell’etilometro. Il tasso alcolemico è risultato superiore di oltre due volte il limite consentito dalla legge.

Oltre alla denuncia penale per la guida in stato di ebbrezza e alla contestazione della guida contromano (sanzione amministrativa fino ad un massimo di 8186 euro) all’uomo è stata ritirata immediatamente la patente e il veicolo (una Peugeot 206) sottoposto a fermo amministrativo.

La Polizia stradale è impegnata da anni in campagne di sensibilizzazione: l’abuso di alcol costituisce una delle cause principali degli incidenti stradali influendo in modo preponderante sulle condizioni di idoneità psicofisica alla guida.