Conto da 109 euro al ristorante di sushi, famiglia tenta di investire il titolare per non pagare: il video Il video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ristorante Sushi Xian alla periferia di Foggia, dove una famiglia di 4 persone, tra cui un minore, è scappata via per non pagare il conto di 109 euro. Nella fuga, hanno provato a investire il titolare del locale che li aveva scoperti.

A cura di Ida Artiaco

Follia a Foggia, dove una famiglia di quattro persone ha tentato di investire il titolare di un ristorante giapponese da cui stavano scappando per non pagare il conto. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza esterne del locale e le immagini sono finite in rete.

I fatti si sono verificati domenica sera fuori al ristorane Sushi Xian alla periferia della cittadina pugliese. A raccontare quanto successo alla stampa locale è stato Lin, cinese di 29 anni, da 12 in Italia, e titolare del locale. "Quattro persone, tre adulti ed un bambino, sono giunti nel locale intorno alle 20.30. Hanno preso menù completi con la formula all you can eat oltre a bottiglie di vino, acqua e dolci per un totale di 109 euro. Sono stati in sostanza tre ore seduti e, al momento di pagare il conto, ho notato l'uscita dal locale prima di uno degli adulti con il minore e poi degli altri due. Nel momento in cui ho chiesto dove stessero andando mi hanno detto che dovevano prendere il portafoglio in auto".

In quel momento – ha continuato il titolare – "sono entrati in auto alla cui guida c'era già l'uomo uscito prima e hanno messo in moto. Io mi sono messo davanti al cofano mentre loro acceleravano. Il tutto per una quindicina di metri prima che io mi spostassi per evitare di farmi male".

Subito è arrivata anche la denuncia alle forze dell'ordine, a cui sono stati consegnati anche i filmati ripresi dalle telecamere esterne. "La rabbia è tanta – ha concluso l'uomo -. Noi offriamo un buon servizio e loro se ne approfittano. Hanno tentato anche di investirmi, denuncerò tutto".