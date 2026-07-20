Contaminazione microbiologica, uova e tramezzini ritirati dal commercio: gli avvisi del Ministero della salute

I richiami scattati nel weekend interessano un lotto di tramezzini confezionati e un lotto di uova fresche per possibile contaminazione microbiologica degli alimenti.

Il Ministero della Salute ha comunicato l’immediato richiamo dal commercio di un lotto di tramezzini e di un lotto di uova fresche a causa di rischio microbiologico per i consumatori. Sono quattro gli avvisi di richiamo per i tramezzini venduti a marchio Riva, tutti con lo stesso lotto, mentre il richiamo delle uova riguarda un prodotto venduto a marchio “Ovo Mio”.

Per quanto riguarda i tramezzini, oggetto del richiamo sono il “Tramezzino Premium Kebab di pollo arrosto”, lo “Stellato Tramezzino kebab” e il “Tramezzino Stellato kebab, pomodoro, cipolla” che viene esortato anche all’estero. In tutti i casi i tramezzini vengono venduti in confezioni da 150 grammi ciascuna.

Si tratta di alimenti prodotti dalla ditta “Riva alimentari uniti srl” nel proprio stabilimento di Nibionno, in provincia di Lecco. Per tutti i tramezzini il lotto interessato dal richiamo è quello con numero D-176-F con scadenza fissata al 30 luglio 2026.

Come comunicano gli avvisi di richiamo resi noti dal Ministero della salute, il ritiro dei tramezzini dal commercio è scattato per una Possibile contaminazione microbiologica non meglio precisata. In tutti i casi se si è in possesso di uno dei tramezzini con lotto e scadenza sopra indicati, l’avvertenza è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

A causa di un rischio microbiologico sono state richiamate dal commercio anche le uova fresche Cat A vendute a marchio “Ovo Mio”. Si tratta di uova prodotte dalla ditta Ovo mio 1972 di Bertoni e tossano con sede a Monteveglio-Valsamoggia nella città metropolitana di Bologna.

In questo caso il lotto interessato è il numero S226 con scadenza fissata al 22 luglio 2026. Le uova sono vendute sia in Cartoni da 180, 108, 72 e 60 uova sia in confezioni da 6. Il richiamo è scattato nel fine settimana per possibile positività alla salmonella. Anche in questo caso dunque si consiglia di non consumare il prodotto e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.