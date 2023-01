Consegue la patente, ma provoca un triplo incidente e gliela ritirano dopo appena 24 ore Alla guida in stato di ebrezza ha provocato un triplo incidente, per questo gli agenti della polizia locale gli hanno ritirato la patente che aveva conseguito appena 24 ore prima.

A cura di Chiara Ammendola

Non ha fatto in tempo a festeggiare la patente appena conseguita che gli è stata immediatamente tolta. È accaduto a un ragazzo di 25 anni a Reggio Calabria. Il giovane la scorsa notte si è infatti messo alla guida ubriaco finendo per provocare un triplo incidente, fermato dalla polizia locale si è visto ritirare la patente di guida subito dopo.

L'allarme è stato lanciato la scorsa notte quando è stato chiesto un intervento in pieno centro a Reggio Calabria per un rocambolesco incidente. Quando gli agenti sono giunti sul luogo dello schianto hanno trovato quattro auto coinvolte e il giovane che era alla guida di una di esse, il 25enne di origine filippina è apparso visibilmente in stato confusionale. Per questo è stato sottoposto all'alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di quasi 4 volte i limiti di legge.

A quel punto sono scattati i controlli ed è così che gli agenti della polizia municipale hanno scoperto che il 25enne aveva conseguito la patente appena 24 ore prima. Ma la scorsa notte ha deciso di mettersi alla guida in stato di ebbrezza provocando così la spettacolare carambola che ha coinvolto tre veicoli in sosta. Il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver causato incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica e la patente gli è stata immediatamente ritirata.