Attualità
video suggerito
video suggerito

Consegnano la bara a casa, ma dentro c’è il morto sbagliato: ‘scambio’ di defunti a Catania

I fatti a Biancavilla. I due uomini erano morti nello stesso giorno, lo scambio è avvenuto nella sala mortuaria del “Maria Santissima Addolorata”. L’ospedale si difende: “Nessuna responsabilità nostra”.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Un errore tanto assurdo quanto doloroso quello che avvenuto a Biancavilla, nel Catanese. Martedì scorso, una famiglia si è vista recapitare a casa la bara contenente il corpo sbagliato, al termine del triste rito dell’ultimo saluto. I fatti all’interno dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”, dove due uomini, deceduti nella stessa giornata e coetanei, giacevano fianco a fianco nella sala mortuaria in attesa che le rispettive famiglie li recuperassero.

Secondo quanto ricostruito, il nullaosta per una delle due salme è arrivato regolarmente. Gli addetti dell’agenzia funebre hanno quindi preparato la bara, vestendo il corpo con gli abiti scelti dai parenti, e l’hanno trasportata nella casa della famiglia per la veglia. Solo quando il coperchio è stato sollevato, la scoperta: dentro non c’era il proprio congiunto, ma un altro uomo. L’altro defunto era rimasto in ospedale, in attesa che i familiari completassero l’identificazione, e in quel frangente nessuno aveva potuto notare l’errore.

Lo scambio di salme ha scatenato indignazione e richieste di chiarimento. La Federazione provinciale del Partito Democratico di Catania, tramite il segretario Giuseppe Pappalardo, ha definito l’accaduto “un fatto estremamente grave che colpisce nel profondo la dignità delle persone e delle famiglie coinvolte”. Pappalardo ha sottolineato che “è inaccettabile che in una struttura sanitaria pubblica possano verificarsi errori del genere, soprattutto in un contesto in cui il rispetto del defunto e il sostegno ai parenti dovrebbero rappresentare una priorità assoluta” e ha chiesto che l’Asp di Catania avvii “una verifica interna rigorosa, individui le responsabilità e metta in campo tutte le misure necessarie affinché episodi simili non possano più ripetersi”.

Leggi anche
Famiglia nel bosco, la casa offerta da Armando per far tornare i bimbi coi genitori: "A Nathan è piaciuto tutto"

Dalla parte dell’ospedale, invece, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha fornito una ricostruzione ufficiale in una nota: “Le salme sono state regolarmente riconsegnate ai familiari e agli aventi diritto, nel pieno rispetto delle procedure previste e delle normative vigenti. Sono stati scrupolosamente applicati tutti i protocolli, documentando puntualmente ogni fase dell’iter. Eventuali disguidi o problematiche emerse successivamente alla riconsegna non possono pertanto essere attribuiti all’ospedale, che ribadisce di non avere alcuna responsabilità in merito all’accaduto”.

Resta tuttavia da chiarire dove e come sia avvenuto il cortocircuito che ha portato alla drammatica consegna della salma sbagliata, un errore che ha colpito ancora più duramente una famiglia già devastata dal dolore per la perdita del proprio caro.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa
Il diplomatico Sannino si dimette: perché Federica Mogherini è indagata, cosa c'è nell'inchiesta per frode
Qatargate, primo sì al Parlamento Ue alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti: cosa succede ora
Un palazzo da 3,2 milioni di euro comprato proprio nel momento giusto per vincere un bando
Mogherini è accusata di frode in appalti pubblici, fermata e poi rilasciata a Bruxelles
Chi è Federica Mogherini, l'ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views