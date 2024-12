video suggerito

Concorso VFI Marina Militare 2025 1°Blocco, bando online per 2500 posti: requisiti e come fare domanda La Marina Militare ha indetto un bando di concorso per l'assunzione di 2.500 Volontari in Ferma Iniziale (VFI) per il 2025, col primo blocco che prevede 1.950 posti posti disponibili. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). C'è tempo fino al 28 dicembre 2024 per partecipare.

A cura di Biagio Chiariello

È online il bando di concorso della Marina Militare per l’arruolamento di 2500 unità VFI. Per il 1° Blocco sono previsti 1.950 posti disponibili suddivisi tra Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 28 dicembre 2024 per il suddetto blocco, tramite la sezione concorsi del sito della Difesa, come indicato anche nell’avviso di concorso.

I posti disponibili per il concorso VFI Marina Militare 1° Blocco e come sono suddivisi

I posti messi a concorso sono 2500, così suddivisi:

1.700 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), di cui:

– 1.339 per il settore d’impiego “navale”

– 131 per il settore d’impiego “anfibi”

– 79 per il settore d’impiego “incursori”

– 39 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”

– 52 per il settore d’impiego “sommergibilisti”

– 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”

– 760 per le varie specialità, abilitazioni;

– 10 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

– 15 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”;

– 15 per il settore d'impiego "Componente subacquei – sommozzatori".

Non è possibile chiedere l’arruolamento in più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.

Il reclutamento dei volontari è effettuato su due differenti blocchi di domande e vari incorporamenti. Il primo, con 1.950 posti (di cui 1.400 per il CEMM e 550 per le CP), è suddiviso in quattro diversi aggregati.

Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

I requisiti di partecipazione

Questi i requisiti che i candidati per il concorso per Volontari VFI nella Marina Militare per il 2025 devono possedere:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto 18 anni e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

aver tenuto condotta incensurabile;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Questi invece gli eventuali motivi di esclusione al concorso:

essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Da segnalare inoltre che per i soli candidati che hanno presentato domanda per il settore d’impiego “Componente aeromobili” è necessario l'aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di partecipazione al Concorso 2.500 VFI Marina Militare 2025 1° blocco va presentata, esclusivamente online, tramite il Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa o il Portale inPA. Il termine ultimo è il 28 dicembre 2024.

Per accedere al Portale è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Quelle che seguono sono le prove del Concorso Volontari in Ferma Iniziale della Marina Militare:

valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;

accertamenti psico-fisici specifici per settore d’impiego CEMM navale e CP (visite: cardiologica con elettrocardiogramma; oculistica; otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

Colloquio Psichiatra Militare; accertamenti di laboratorio volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso di sostanze stupefaceni e psicotrope; odontoiatrica; apparato locomotore; ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile;

controllo Tatuaggi;

accertamenti attitudinali Marina Militare (Test Psicoattitudinali VFI + Colloquio Psicoattitudinale VFI);

prove di efficienza fisica (solo per Incursori, Componente Subacquei, Anfibi, Sommergibilisti, Componente Aeromobili e Soccorritori Marittimi).

Per prepararsi a tutte le fasi di selezione del concorso per 2500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale nella Marina è disponibile il volume EdiSES per i concorsi VFI.

I blocchi del concorso Marina Militare VFI 2025

Come detto i blocchi del concorso Marina Militare VFI 2025 sono due. Il primo blocco prevede quattro distinti incorporamenti: 1.950 posti, di cui 1.400 per il CEMM e 550 per le CP, così suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale, CP, e Componenti specialistiche e Forze speciali previsto indicativamente nel mese di luglio 2025, per 645 concorrenti, ripartiti come indicato nel bando;

2° incorporamento CEMM Navale, CP, e Componenti specialistiche e Forze speciali previsto indicativamente nel mese di settembre 2025, per 665 concorrenti, ripartiti come indicato nel bando;

3° incorporamento: CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di novembre 2025, per 400 concorrenti, ripartiti come indicato nel bando;

4° incorporamento: CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di febbraio 2026, per i successivi 240 classificati nella graduatoria di merito generale, ripartiti come indicato nel bando.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 29 novembre 2024 al giorno 28 dicembre 2024, per i nati dal 28 dicembre 2000 al 28 dicembre 2006, estremi compresi.

Il secondo blocco prevede 2 distinti incorporamenti con 550 posti, di cui 300 per il CEMM e 250 per le CP, così suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente nel mese di novembre 2025, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 225 classificati nella graduatoria di merito generale, ripartiti come indicato nel bando;

2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente nel mese di febbraio 2026, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 325 classificati nella graduatoria di merito generale, ripartiti come indicato nel bando.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° luglio 2025 al 30 luglio 2025, per i nati tra il 30 luglio 2001 e il 30 luglio 2007, estremi inclusi.