Concorso interno Agenzia delle Dogane 2024 per 839 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda È online il bando di concorso interno per l'Agenzia delle Dogane per lo spostamento di area di 839 dipendenti con contratto a tempo indeterminato da assistenti a funzionari. Sono richiesti un diploma di scuola superiore e dieci anni di esperienza. Il bando scade il 16 ottobre.

A cura di Giovanni Turi

Online il bando di concorso interno per 839 posti nell'Agenzia del Demanio e del Monopolio

Si muove lo scacchiere dei posti di lavoro nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È online il bando di concorso per il passaggio di 839 assistenti interni all'area dei funzionari assunti con contratto a tempo indeterminato.

I posti sono distribuiti tra le varie direzioni territoriali: 186 in Lombardia, 99 in Lazio e Abruzzo, 97 nelle strutture centrali, 79 in Friuli Venezia-Giulia e Veneto, 69 in Emilia-Romagna e Marche, 59 in Puglia, Molise e Basilicata, 58 rispettivamente in Sicilia e Liguria, 52 sia in Piemonte e Valle d'Aosta sia in Toscana e Umbria.

E ancora: 51 in Campania, 20 in Sardegna, 15 in Calabria, 9 nella Provincia di Bolzano e 5 nella direzione interprovinciale Bolzano e Trento. I candidati possono presentare domanda entro mercoledì 16 ottobre alle ore 17 sul portale intranet dell'Agenzia, altrimenti con l'invio di un documento compilato presente sul portale come allegato via pec.

Previste una prova scritta e una selezione che passa anche dalla valutazione dei titoli e dell'esperienza pregressa. Il ruolo ricoperto svolge attività ispettive di accertamento, verifica e controllo per la prevenzione e il contrasto di illeciti, oltre a eseguire analisi di bilancio, conti e attività di rappresentanza.

I requisiti necessari e il numero di posti disponibili

Il numero di posti complessivo è di 839 inquadrati come funzionario amministrativo-tributario. Di seguito, le posizioni disponibili aperte nelle direzione territoriali delle varie regioni italiane:

Tra i requisiti per la partecipazione sono richiesti il diploma di scuola superiore e almeno 10 anni di esperienza nell'area Assistenti oppure una laurea e almeno 5 anni nella stessa area. L'assunzione è con contratto a tempo indeterminato.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

I potenziali candidati possono iscriversi attraverso il portale intranet dell'Agenzia delle Dogane e del Monopolio seguendo un percorso preciso: applicazioni – servizi per i dipendenti – portale self-service (previa registrazione) – dipendente – candidatura. Il termine per effettuare tutti i passaggi per la partecipazione è mercoledì 16 ottobre alle ore 17.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Il passaggio a funzionario amministrativo-tributario prevede una selezione divisa in due parti: una valutazione del curriculum vitae del candidato, che vale fino a 40 punti su 100, variabili a seconda del titolo di studio e conseguimento di ulteriori lauree, master o dottorati di ricerca; verifica delle competenze professionali, per un punteggio massimo di 30. Di cui 8 risalgono alla presenza del nominativo in graduatoria di merito e 2 nell'abilitazione all'esercizio della professione.

Pertanto, la prova scritta prevista ha un valore fino ai 20 punti. Quest'ultima si compone di 50 domande a risposta multipla (tre opzioni di risposta) a cui rispondere nell'arco di un'ora. Nello specifico ci sono 15 domande di diritto pubblico, amministrativo e normativa sul pubblico impiego; 10 di economia, 15 in materia di funzioni, compiti e attribuzioni dell'Agenzia delle Dogane e del Monopolio, 5 di informatica e 5 in lingua inglese.

Tocca alle commissioni esaminatrici definire la graduatoria finale. In cui, a parità di punteggio, ci sono due criteri di preferenza: maggior esperienza maturata nell'area di provenienza e anzianità anagrafica. Per una preparazione proficua, la stessa Agenzia pubblicherà 20 giorni prima del test sul proprio sito i 1.200 quesiti con le relative opzioni di risposta da cui verranno pescate le domande.