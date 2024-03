Concorsi pubblici, oltre 100mila assunzioni: in arrivo nuovi bandi tra Agenzia delle Entrata e Inps L’amministrazione pubblica dello stato è ancora alla ricerca di persone da inserire nel proprio organico e si appresta a lanciare nuovi bandi di concorso per vari enti. Dall’Inps all’Agenzia delle Entrate, il 2024 sarà un nuovo anno di concorsi pubblici per sopperire al fabbisogno di personale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Dopo l’infornata di assunzioni di dipendenti pubblici degli ultimi mesi, l’amministrazione pubblica dello stato è ancora alla ricerca di persone da inserire nel proprio organico e si appresta a lanciare nuovi bandi di concorso. In base ai nuovi piani di fabbisogno di personale, infatti, nel corso del 2024 sono attesi nuovi importanti concorsi pubblici sia per laureati che per diplomati come quelli per l'Agenzia delle Entrate e Inps ma anche per il settore sanità e scuola.

Concorso Inps 2024, mille lavoratori da assumere

L’Inps ad esempio, nel Piano dei fabbisogni di personale approvato il 31 gennaio, anticipa l’occupazione di oltre mille lavoratori entro quest’anno per sopperire alla mancanza di organico, in parte derivante da scorrimento delle graduatorie del precedente concorso e in parte con nuova procedura selettiva ancora da annunciare sul proprio portale web dedicato. Le nuove assunzioni andranno a coprire la carenza di organico che l’ente pubblico ha riscontrato con l’uscita dal lavoro del personale negli ultimi anni nelle varie sedi dislocate sul territorio nazionale.

Agenzia delle Entrate, nuovi bandi di concorso

Analogo meccanismo riguarda l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’ente infatti si appresta a pubblicare nuovi bandi di concorso per l’assunzione di 1500 nuovi dipendenti entro il 2026. Si tratterà di innesti si personale progressivo per potenziare le sue attività sul territorio nazionale. Entro quest’anno è atteso un primo avviso per il primo gruppo di 470 assunzioni di personale da occupare nelle direzioni regionali.

Bandi per l'assunzione nei Ministeri

Altri concorsi attesi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si prepara a lanciare nuovi bandi nel 2024 per l’assunzione di 370 unità in vari ruoli, sia per diplomati che per laureati. Concorsi, relativi ai piani per il fabbisogno del personale, sono attesi anche per Ministero della Giustizia, dove servono quattromila rinforzi all’Ufficio del processo, Ragioneria dello Stato e Ministero dell’Interno.

Sanità, si cercano medici e infermieri nella sanità regionale

Il 2024 sarà un anno di concorso e assunzioni anche per la sanità. Si sta lavorando per reclutare almeno 10mila nuove figure sanitarie, tra medici e infermieri, nelle varie regioni. Puglia e Piemonte sono le Regioni con più assunzioni attese in ambito sanitario con oltre duemila ingressi ciascuna. Segue il Lazio, con 1.200 assunzioni. Per la loro assunzione stanziati 520 milioni di euro con l’ultima Manovra economica.