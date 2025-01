Concorsi nella Pubblica Amministrazione, oltre 19mila nuove assunzioni: quali sono i bandi in arrivo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Arriveranno nei prossimi mesi dell'anno nuovi concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione. Prima di Natale il ministro Paolo Zangrillo ha firmato i dpcm per dare il via libera al reclutamento a tempo indeterminato di oltre 19mila persone.

Gli enti coinvolti nel processo di assunzione saranno la Presidenza del Consiglio e alcuni ministeri. Anche l'Inps aumenterà il proprio organico, con oltre mille assunzioni programmate. Più di 16mila ingressi sono invece previsti per il comparto della Difesa e della Sicurezza.

Le domande di partecipazione ai nuovi concorsi in arrivo, come di consueto, andranno inviate esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma InPA, alla quale si accede con le credenziali digitali. I concorsi si terranno nel corso del 2025

Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco: quante saranno le nuove assunzioni

Sono 16.663 le assunzioni a tempo indeterminato, 2.090 delle quali straordinarie, in favore dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto prevede per l’Arma dei Carabinieri l'assunzione di 4.801 unità di personale; 2.961 unità per la Guardia di Finanza; 2.326 per la Polizia penitenziaria; 5.096 per la Polizia di Stato; 1.404 per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

“La legalità e la sicurezza sono valori indispensabili, tanto più nel difficile contesto internazionale in cui stiamo vivendo, e la loro tutela è fondamentale per assicurare al Paese crescita ed efficienza", aveva commentato il Ministro Zangrillo dopo la firma del dpcm.

I nuovi concorsi per i ministeri e per Palazzo Chigi

Altre 2.952 assunzioni autorizzate e riguarderanno 19 amministrazioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, con 121 unità di personale da reclutare nel caso di Palazzo Chigi, il ministero della Cultura, che conterà 800 nuove assunzioni, e quello della Giustizia (110).

È stata firmata anche l’autorizzazione a bandire concorsi pubblici per 53 unità al ministero degli Esteri, di cui 35 segretari di legazione e 18 elevate professionalità.

Anche l'Inps prepara nuove assunzioni

Sono in attesa di pubblicazioni anche diversi bandi Insp. L'Istituto nazionale della previdenza sociale si prepara ad assumere 403 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, con il ruolo di "Ispettore di vigilanza"; 142 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari amministrativi.

Anche nell’Area dei Funzionari sanitari si apriranno posizioni per 920 unità di personale, di cui 782 figure professionali delle aree psicologiche e sociali e 138 in quelle degli Infermieri. L’ente, inoltre, quest'anno assumerà 16 professionisti legali e 15 dirigenti di livello non generale.