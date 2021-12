Con un busto di gommapiuma per fare il vaccino, l’infermiera a Fanpage.it: “Così l’ho ‘sgamato'” Un sanitario sospeso dal servizio si è presentato a Biella per fare il vaccino Covid tentando di farsela fare sul braccio fasciato da una imbottitura di gommapiuma.

A cura di Gianluca Orrù

L'uomo, un sanitario non dipendente del Sistema Sanitario Nazionale, ci ha provato. Si è attrezzato con un busto di tipo teatrale, in gommapiuma, che gli esaltava la muscolatura ed è andato tutto sorridente a farsi somministrare la prima dose. Non ha calcolato che a fare le iniezioni quella mattina c'era Filippa Bua, infermiera di grande esperienza: "Se ne sarebbe accorto qualsiasi infermiere. All'apparenza sembrava un palestrato, con il petto e le braccia gonfie, ma subito mi ha insospettito la strana posizione della mano, all'inizio pensavo avesse una protesi", ha raccontato a Fanpage.it.

"Ho controllato il colore della pelle che aveva sulla spalla – prosegue il racconto l'infermiera Filippa – e l'ho confrontato in un istante con quello del viso e della mano e non quadrava. Così quando ho toccato il braccio per tastarlo prima dell'iniezione mi sono accorta che era gommapiuma".

La reazione di Filippa è stata inizialmente di nervoso e fastidio: "Mi ricordo di avergli detto di non far perdere tempo alla gente che lavora, che non stiamo qui a pettinare le bambole e che stiamo facendo il nostro. Sono due anni – continua Filippa – che siamo in prima linea e per fortuna la provincia di Biella ha alti tassi di vaccinazione".

La cosa che ha più colpito Filippa Bua è stato il fatto che l'uomo non ha avuto particolari reazioni: "Ci ha provato – ragiona Filippa – ma è stato sgamato. Sembrava tranquillo e gentile e devo dire che quando l'ho portato dal medico che gli aveva fatto l'anamnesi per raccontargli il fatto non ha protestato per niente. L'unico momento in cui ha detto qualcosa è stato quando ha capito che mi ero accorto del suo busto. Mi ha guardato sorridendo e mi ha chiesto se potevo procedere lo stesso, praticamente ha cercato la mia complicità, ma da quando ha capito che non l'avrebbe avuta non ha detto quasi più nulla.

L'uomo è andato via dal centro vaccinale firmando il rifiuto del vaccino ed è stato denunciato ai carabinieri, l'episodio però ha lasciato Filippa arrabbiata: "Mi sento offesa, perché nel XXI secolo un cittadino comune è convinto di poter ingannare un'infermiera con un trucco così. Mi sento veramente offesa".