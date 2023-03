Con l’auto sull’Etna, coppia con neonato resta bloccata nella neve: “Volevamo ammirare il panorama” Una coppia è rimasta bloccata con la propria auto sull’Etna a causa della neve. Con i due anche il figlio, un neonato di cinque mesi. A intervenire le squadre del Soccorso Alpino.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto della coppia bloccata sull’Etna

È stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per riportare a casa una giovane coppia salita con l'auto sull'Etna con il figlio di soli 5 mesi, e rimasta bloccata a causa della neve. Ad allertare i soccorritori è stata una guida vulcanologica che ha notato la vettura della giovane famiglia ferma sul versante sud del vulcano siciliano.

L'allarme è scattato questa mattina quando è stato chiesto l'intervento delle squadre del SASS che hanno tempestivamente raggiunto il luogo in cui la coppia era bloccata. Stando a quanto si apprende sembra che i due questa mattina avessero deciso di salire sull'Etna per ammirare da vicino il manto innevato del vulcano; e così a bordo della loro auto e insieme al figlio neonato di circa cinque mesi hanno percorso la strada che, dal rifugio Ariel conduce verso Contrada Milia, nel territorio del comune di Ragalna (Catania).

Lo spessore e le condizioni del manto nevoso sull'asfalto hanno impedito loro di proseguire e di ritornare indietro, costringendoli a scivolare fuori dal tratto stradale. A quel punto sono stati intercettati dalla guida che ha lanciato l'allarme portando le squadre del SASS, già presenti in zona per attività addestrative, sul posto. La coppia, toscano lui e siciliana lei, e il piccolo di pochi mesi, sono stati soccorsi e portati fuori dalla zona impervia fino al rifugio Ariel. Per fortuna, sia i genitori che il bimbo, sebbene provati e spaventati per l'accaduto, non hanno riportato alcuna conseguenza.

La polizia stradale insieme con i soccorritori hanno chiesto raccomandato a tutti di evitare il tratto di strada interessato dall'incidente, in quanto ancora ricoperto da neve e di difficile percorribilità.