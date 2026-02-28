Complicazione improvvisa durante il travaglio, neonata muore a Campobasso dopo cesareo: indagati 3 sanitari

Dramma a Campobasso, dove una neonata è morta all'ospedale Cardarelli poco dopo il parto e tre sanitari sono finiti nei guai. È stato infatti aperto un fascicolo, come atto dovuto a garanzia degli accertamenti, e nel registro degli indagati sono stati iscritti in tre. È stata anche disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria, il decesso sarebbe avvenuto prima della nascita: si parla di morte endouterina, con condizioni già critiche al momento del parto. Durante il travaglio, il tracciato cardiaco avrebbe evidenziato segni di bradicardia, inducendo i medici a procedere con urgenza a un parto cesareo.

Alla nascita, la piccola è stata immediatamente affidata alle cure dell’équipe e trasferita in terapia intensiva neonatale, dove sono state avviate manovre rianimatorie che sono risultate però inutili. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, che ha già acquisito la cartella clinica. Nelle prossime ore verrà conferito l’incarico al medico legale per l'esame autoptico. Gli esiti dell'esame e degli ulteriori approfondimenti investigativi saranno determinanti per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento non vengono formulate ipotesi sulle responsabilità.

"I medici della struttura – si legge in una nota dell'azienda sanitaria – hanno disposto da subito il riscontro diagnostico per accertare con precisione le cause del decesso. Al momento nessuna dichiarazione nel rispetto del dolore della famiglia e della riservatezza dei dati sensibili e tenuto conto delle indagini della Procura".

I giovani genitori della bambina, entrambi sulla trentina, risiedono nei dintorni di Campobasso. La gravidanza della donna non aveva avuto nessuna complicazione fino al momento del travaglio.