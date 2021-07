"La giornata di papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte". È quanto ha fatto sapere oggi il portavoce della Santa Sede Matteo Bruni, aggiornando il quotidiano bollettino sulle condizioni di salute di Bergoglio, che da quasi una settimana è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico programmato. Procede dunque secondo i piani la convalescenza del Pontefice dopo l'intervento di domenica scorsa. Il portavoce del Vaticano ha spiegato che papa Francesco sta riprendendo gradualmente a lavorare e "continua a passeggiare nel corridoio dell’appartamento". Nel pomeriggio di ieri il Pontefice ha celebrato la messa nella Cappellina privata dell'ospedale e in serata ha consumato la cena comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni. "Il Santo Padre – dice ancora Matteo Bruni – toccando con mano l’umana dedizione del personale medico – sanitario che lo assiste, rivolge un particolare pensiero a tutti coloro che con cura e compassione scelgono il volto della sofferenza, coinvolgendosi in una relazione personale con gli ammalati, soprattutto i più fragili e vulnerabili".

Domani reciterà l'Angelus dall'ospedale – Come già annunciato ieri, nella giornata di domani il Papa guiderà l’Angelus dal decimo piano del Gemelli. Non è la prima volta che un Papa recita l'Angelus dall'ospedale. Ai tempi di Giovanni Paolo II, come ricorda Avvenire, era accaduto 22 volte. Al momento non è stato specificato come accadrà questa volta e cioè se papa Francesco si affaccerà alla finestra che dà sul piazzale d’ingresso del Policlinico o lo farà dall’interno. Wojtyla, a seconda del periodo liturgico, recitò 7 Regina Coeli e 15 Angelus, affacciandosi tre volte e altre due benedicendo i fedeli dalla finestra.