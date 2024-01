Come cambiano le estrazioni del venerdì del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto da gennaio 2024 Confermate le date di ripartenza delle estrazione del venerdì di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Introdotte lo scorso anno per raccogliere e destinare fondi alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, si terranno a distanza di una settimana l’una dall’altro. Ecco quando si riparte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Sono state confermate anche per il nuovo anno le date di ripartenza e il calendario dell’appuntamento settimanale supplementare per la quarta estrazione di Lotto, 10eLotto e del Superenalotto.

Le due estrazioni del venerdì per i giochi, introdotte lo scorso anno per raccogliere e destinare fondi alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, si terranno a distanza di una settimana l'uno dall'altro, il 5 e il 12 gennaio 2024. Ecco quando è prevista la ripresa dei due concorsi.

Quando ripartono le estrazioni del venerdì del Lotto e SuperEnalotto nel 2024

La quarta estrazione settimanale per Lotto e 10eLotto ripartirà già venerdì 5 gennaio 2024, mentre quella del SuperEnalotto tornerà la settimana successiva, il venerdì 12 gennaio 2024. È quanto ha appreso l'agenzia Agipronews da fonti istituzionali.

Sarebbero queste quindi le date da segnare sul calendario, dopo l'approvazione del decreto Milleproroghe durante il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023. Al suo interno il documento prevede infatti la possibilità per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente che si occupa di gestire le estrazioni dei vari giochi, di riproporre anche nel 2024 la quarta estrazione.

I posticipi delle estrazioni del 6 gennaio del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto

Prima dell'approvazione del nuovo decreto e dell'arrivo dell'anno nuovo, erano invece previsti i posticipi delle estrazioni di sabato 6 gennaio 2024, giorno dell'Epifania e ultima festività del periodo natalizio.

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e del Superenalotto si terranno infatti lunedì 8 gennaio 2024. Il cambiamento è stato deciso nel rispetto del regolamento del Lotto e del SuperEnalotto: infatti, secondo quanto stabilito dalle regole dei due giochi, non si possono effettuare estrazioni durante i giorni festivi.