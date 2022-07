Come bloccare le chiamate moleste dei call center sul proprio smartphone dal 27 luglio A partire dal 27 luglio i cittadini interessati potranno bloccare le chiamate dei call center in arrivo sui propri smartphone: ecco come fare attraverso l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni.

A cura di Ida Artiaco

Niente più chiamate moleste dai call center in arrivo sugli smartphone degli italiani: dal 27 luglio sarà infatti possibile iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, uno strumento che permetterà agli utenti di non essere più contattati dai call center per fini di telemarketing.

Il servizio – si legge nel comunicato ufficiale di presentazione – "consentirà di porre un argine al fenomeno del telemarketing aggressivo e di sanare una situazione che negli anni ha esasperato i cittadini".

In realtà, il Registro esiste già, dal 2010, ma accoglie solo i numeri pubblici in elenco, è cioè limitato alla telefonia di rete fissa. Il nuovo servizio sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Per iscriversi, o meglio per segnalare il proprio numero di telefono, e dire così addio agli operatori di marketing molesto basta andare sul sito ufficiale del Registro, oppure inviare una mail o un fax o anche chiamare il numero verde 800 265 265 e seguire la procedura automatica.

È possibile anche inviare una raccomandata a "gestore del registro pubblico delle opposizioni – abbonati", Ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma. Il servizio è completamente gratuito.

Le chiamate degli operatori di telemarketing saranno bloccate entro 15 giorni dalla richiesta, dal momento che tutte le aziende del settore sono tenute a consultare il Registro ed eliminare dalla lista i numeri che hanno tolto il consenso al trattamento dei dati. Le telefonate pubblicitarie quindi potranno essere fatte solo ai numeri non presenti in registro. In caso contrario, se si continuano a ricevere telefonate indesiderate il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.

Tra le novità, anche altre tutele per il consumatore: chi telefona deve rendere visibile il numero da cui chiama, gli operatori devono indicare agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati e devono fornire anche le indicazioni per iscriversi al Registro delle Opposizioni.