Colpo nella villa del re delle scarpe di lusso René Caovilla: rubati gioielli e orologi L’industriale del lusso Renè Caovilla rapinato nella sua villa settecentesca a Stra, nel Padovano, da una banda di malviventi armati: portati via denaro, gioielli e orologi.

A cura di Biagio Chiariello

Fernando Renè Caovilla, 83 anni, tra i più celebre imprenditore calzaturieri italiani, una firma nota a livello mondiale per le sue celebri scarpe, è stato rapinato nella sua villa settecentesca alle porte di Stra, comune sul Brenta, nel Padovano. Secondo quanto si apprende, i rapinatori, stranieri, sono riusciti a farsi consegnare gioielli e oggetti di valore dalle mani dello stesso Caovilla, che era appena rientrato dal lavoro. Il tutto è avvenuto in circa 40 minuti e i responsabili hanno fatto perdere le loro tracce allontanandosi sull’auto di un complice, che li attendeva all’esterno del muro di cinta della villa.

Stando alle ricostruzioni, quando i ladri – armati e a volto coperto – sono entrati nella proprietà (il sistema d'allarme non era in funzione) Caovilla e la moglie Paola stavano cenando, ma in casa c’era anche il personale di servizio. Non risulta che ci siano stati atti di violenza né minacce particolari. I rapinatori, che parlavano in italiano ma con evidente cadenza straniera, si sono mossi rapidamente e hanno portato via anche alcuni gioielli e orologi di pregio. Al momento è incerta la quantificazione del bottino.

Nell'ultimo mese in zona ci sono stati diversi colpi nei confronti di imprenditori. Il 14 novembre era stato rapinato da quattro persone, nella propria villa, il petroliere Giancarlo Miotto, mentre qualche giorno prima dei criminali sono entrati a Villa da Riva, a Zerman, dove abita Nicola Giol, che fa parte della famiglia veneziana che per anni ha gestito il gruppo Pam Panorama. In quella occasione il custode aveva sventato il colpo. E sempre a Zerman, un gruppo di malviventi è entrato in una villa di proprietà del principe Sebastien Egon Fürstenberg, proprietario di Banca Ifis: in quel caso, senza però trovare nulla.