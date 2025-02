video suggerito

Colpito da proiettile alla schiena mentre è coi bimbi davanti al bar: gravissimo, ricercato il suocero Il 29enne è ricoverato in gravi condizioni a Treviso dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alle spalle davanti a un bar a Chiarano. Moglie e figli piccoli si sono rifugiati nel locale. Ricercato il suocero.

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 29 anni è ricoverato in gravi condizioni a Treviso dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alle spalle davanti a un bar a Chiarano, paese della Bassa Trevigiana. A sparare sarebbe stato il suocero che poi si è allontanato dalla zona e ora è ricercato dalle forze dell’ordine. Il terribile episodio nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.30 di lunedì 24 febbraio.

La lite e gli spari sarebbero avvenuti davanti alla moglie e ai figli del 29enne che si sono rifugiati nel bar gelateria. A dare l'allarme la ragazza che lavora nel locale, che era assieme alla moglie della vittima e ai due figli minori e con loro hanno trovato riparo dietro il bancone.

L’uomo colpito è rimasto a terra dopo che il proiettile si sarebbe conficcato nella spina dorsale. Il 29enne è stato poi soccorso dal personale del suem 118, accorso sul posto in ambulanza con le forze dell’ordine. Vista la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che poi ha provveduto al trasporto all’ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice di massima urgenza. L’uomo è in gravi condizioni e i medici stanno valutando come sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico.

L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi di alcuni testimoni che alla vista della scena sono fuggiti in cerca di riparo. Secondo i primi rilevi sul posto, nell’aggressione è stata usata una pistola semiautomatico calibro 9 ma il presunto aggressore non ha il porto d'arma. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso con i reperti della scientifica e stanno ora ricostruendo la dinamica anche attraverso i video delle telecamere di sorveglianza della zona e si indaga per tentato omicidio.

Si cerca di scoprire anche i motivi che hanno portato al sanguinoso episodio seguito a una lite. Vittima e suocero, che sono residenti in zona, sarebbero già noti alle forze dell'ordine e avrebbero avuto un alterco finito con gli spari.