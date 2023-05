Colpita dall’olio bollente mentre cucina: donna rimane gravemente ustionata al volto e alle mani La donna di Ugento è ora ricoverata nel reparto “grandi ustionati” del Perrino di Brindisi: non è in pericolo di vita, ma ha ustioni su quasi tutto il volto e sulle mani.

A cura di Biagio Chiariello

Raggiunta al volto dall'olio bollente, è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Si trovava in cucina, impegnata ai fornelli e stava armeggiando con una pentola, la donna di Ugento, in provincia di Lecce, travolta da alcuni schizzi del liquido bollente e rimasta gravemente ustionata nel pomeriggio di ieri, martedì 8 maggio, all’interno della propria casa.

Quasi certamente un incidente domestico quello occorso alla donna, impegnata a cucinare: è stata raggiunta all’improvviso dallo scoppio dell'olio incandescente, restando ferita in maniera grave al volto e alle mani. Immediata è partita la richiesta di soccorso.

Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso alla malcapitato che, constatando la gravità della situazione, hanno predisposto il trasferimento d’urgenza in ambulanza al reparto grandi ustionati del “Perrino” di Brindisi, dove la donna è stata ricoverata e dove tuttora si trova.

Queste 48 ore serviranno ai medici per esprimersi sulle condizioni della vittima, che restano gravi. Le bruciature riportate dalla donna necessitano di tempo per valutare attentamente la situazione.

Fortunatamente non correrebbe pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque gravi, avendo riportato ustioni su gran parte del volto. La sua prognosi non è riservata. Oltre al personale medico del reparto, nella valutazione completa del quadro sanitario, sono coinvolti anche otorini e oculisti, in quanto le ustioni riportate dalla sventurata hanno interessato buona parte del volto.