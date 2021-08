Colpita dal palo della luce abbattuto da un’auto, passante muore sul marciapiede a Viverone Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri tra le strade del comune di Viverone, sulle sponde biellesi del lago omonimo. Un’auto, su cui viaggiava un gruppetto di giovani, ha iniziato a sbandare finendo fuori strada dove infine ha abbattuto un palo dell’illuminazione che è crollato proprio in direzione della vittima.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore nel Biellese dove una donna ha perso la vita in maniera tragica: colpita da un palo della luce durante una tranquilla passeggiata in strada con le amiche. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, mercoledì 11 agosto, tra le strade del comune di Viverone, sulle sponde biellesi del lago omonimo. La vittima, una sessantenne della zona, stava camminando lungo il marciapiede quando è stata colpita in pieno da un palo della luce divelto pochi attimi prima da un’auto di passaggio che, per motivi tutti da accertare, ha sbandato finendo fuori strada. Un incidente tanto inconsueto quanto tragico che è costato la vita alla donna che era uscita con le amiche per godersi un po’ di frescura serale.

Secondo quanto ricostruito finora, la sessantenne stava passeggiando in compagnia di alcune amiche sul marciapiede di viale Lido, una strada che collega il lungolago alla statale, quando è avvenuta la tragedia. Un’auto, una veccia fiat punto su cui viaggiava un gruppetto di giovani e che era diretta verso il lago, ha iniziato a sbandare finendo fuori strada dove infine ha abbattuto un palo dell’illuminazione che è crollato proprio in direzione della vittima colpendola al capo.

Nonostante i tempestivi soccorsi medici, per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. La signora è morta sul colpo e i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso. Nessuna conseguenza invece per i giovani che erano all’interno dell’auto. Sul luogo dell’accaduto anche i vigili del fuoco per mettere insicurezza la zona e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità della tragedia.