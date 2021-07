Colpisce una catena “sospesa” e cade dallo scooter: morto sul colpo uomo di 45 anni Gianfranco Di Biase, un uomo di 45 anni, è morto ieri sera a Cerignola, in provincia di Foggia, dopo aver colpito con il suo scooter una catena tesa tra due pali. L’uomo è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia ieri sera a Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo di 45 anni in sella al suo scooter nella zona industriale si è schiantato dopo aver centrato in pieno una catena che era stata legata tra due pali. La vittima si chiama Gianfranco Di Biase e secondo una prima ricostruzione dell'accaduto stava percorrendo la strada nella zona dell'Interporto, ma non si sarebbe accorto della presenza di una catena, agganciata tra due pali. L'urto ha di fatto bloccato il mezzo scaraventando il conducente a terra. Per Di Biase l'impatto con l'asfalto si è rivelato fatale: l'uomo è morto sul colpo. Sul posto, è stato necessario l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che, in particolare, dovranno stabilire come mai l'uomo non si sia minimamente avveduto della presenza di una catena di fronte alle ruote del suo scooter.