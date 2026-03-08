Colpi di pistola contro uno studio dentistico del Leccese: il medico era fuori zona per lavoro

Quattro colpi di pistola sono stati sparati contro uno studio dentistico a Spongano, in provincia di Lecce. All’interno non ci sarebbe stato nessuno, il medico era fuori zona per lavoro.

Paura a Spongano, in provincia di Lecce. Colpi di pistola sono stati sparati contro uno studio dentistico del paese. All'interno non ci sarebbe stato nessuno perché il medico era fuori zona per lavoro. Al momento non si sa con precisione quando sono stati sparati i proiettili e con quale modalità.

A dare l'allarme ai carabinieri sono stati ieri 7 marzo alcuni cittadini: hanno chiamato il 112 segnalando che il portone dello studio dentistico in Piazza Bacile aveva quattro fori provocati da proiettili. Da qui i primi accertamenti che hanno evidenziato che i colpi sarebbero partiti da una calibro 9×19. Continuano tutte le verifiche del caso e soprattutto sarà importante capire chi e perché è stato fatto un gesto simile. Sembrerebbe un atto intimidatorio contro il proprietario dello studio.