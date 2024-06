Collegno, investono la colf che voleva andarsene perché maltrattata: marito e moglie arrestati

video suggerito

immagine di repertorio

Investita dalla coppia presso la quale lavorava come colf a Collegno, alle porte di Torino. La vittima è una donna italiana di 51 anni: era stata ospite a casa dei coniugi (di 53 e 43 anni) per un breve periodo, nel quale aveva accusato l'uomo e la donna di maltrattamenti e vari episodi di violenza nei suoi confronti. Così la decisione di lasciare per sempre quell'appartamento. Decisione che, a quanto pare, non sarebbe piaciuta alla coppia.

Ieri i due l'avrebbero così travolta con una Fiat Panda a Collegno, in viale XXIV Maggio, mentre stava passeggiando col suo cane. Trasportata in ambulanza all'ospedale Cto di Torino, la 51enne è stata ricoverata con una prognosi di tre mesi.

L'utilitaria è stata poi ritrovata, dai carabinieri, nel territorio di Rivoli. Grazie al numero di targa, i carabinieri hanno poi individuato la coppia, che stava rincasando a piedi, forse dopo avere preso un bus per tornare. L'uomo e la donna sono stati arrestati per tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione. Sui loro cellulari sarebbero state trovate ricerche su Google su "come uccidere una persona".

A tradirli anche le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona che li avevano ripresi mentre si avvicinava alla vittima a piedi: dopo una litigata, marito e moglie, sono saliti in auto e hanno investito la 51enne.

Il cane della vittima è invece scappato facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto riportato da TorinoToday, la 51enne aveva convissuto con i due arrestati da agosto a novembre 2023. Aveva poi lasciato l'appartamento scortata dai carabinieri: accusava infatti i coniugi di maltrattarla. Si era poi trasferita in un alloggio non lontano. Qui i due avrebbero iniziato a minacciarla e a perseguitarla, fino all'episodio di ieri.