Attualità
video suggerito
video suggerito

Colleghi e familiari lo cercano ma lui non risponde, scomparso il “paladino anti autovelox” Antonio Menegon

È scomparso nel nulla Antonio Menegon, 78 anni, noto come il “paladino anti autovelox”. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa dopo Capodanno. L’ingegnere da anni si batte per i sequestri di numerose apparecchiature in tutto il Paese e aveva portato la Procura di Cosenza al sequestro di numerosi rilevatori di velocità in Italia.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
2 CONDIVISIONI
Antonio Menegon1
Antonio Menegon1

È scomparso Antonio Menegon, conosciuto anche come "paladino anti-autovelox". Il 78enne di Tezze sul Brenta (Vicenza) è un ingegnere e ha il suo studio a Rosà (Vicenza). I familiari hanno presentato nelle ultime ore la denuncia di scomparsa: secondo quanto emerge, il 78enne sarebbe sparito nei primi giorni dell'anno e la vicenda rappresenta un autentico giallo. Il professionista, considerato "paladino della lotta agli autovelox" in qualità d perito che da anni si batte per i sequestri di numerose apparecchiature in tutto il Paese, in passato aveva contribuito in maniera decisiva a portare la Procura di Cosenza al sequestro di numerosi rilevatori di velocità in Italia. La misteriosa scomparsa è stata confermata dall'associazione "Altvelox tutela utenti strada".

"L'ultimo contatto con Menegon – fanno sapere tramite social – risale al 2 gennaio". L'ingegnere è vedovo e vive da solo: alcuni colleghi di lavoro avrebbero cercato di contattarlo subito dopo capodanno, ma non sono riusciti a trovarlo a casa e in ufficio. Per questo hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che una volta entrate in casa, hanno trovato tutti gli effetti personal, il mazzo di chiavi, il cellulare e il giaccone. Nel suo studio il computer era ancora acceso. All'esterno sono invece ancora parcheggiati la sua auto e il suo furgone.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma quello che è certo è che non vi è in casa del 78enne traccia dell'irruzione di terzi. Tutti i suoi averi sono infatti stati trovati in ordine e i due veicoli parcheggiati davanti casa erano regolarmente chiusi. L'abitazione è stata trovata perfettamente integra. Nel frattempo gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia accaduto visionando le telecamere di sorveglianza della zona e scandagliando anche le conoscenze del professionista.

Attualità
2 CONDIVISIONI
Immagine
giubileo
Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro aperta da Papa Francesco: il Giubileo è finito
Chiusura della Porta Santa, Messa e Angelus
Programma del 6 gennaio per l'Epifania
Strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views