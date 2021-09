Col monopattino truccato scappa alla polizia e sfreccia a 80 km/h, denunciato L’uomo ha imboccato alcune strade contromano e quando gli agenti della polizia municipale di Genova sono riusciti a fermarlo, per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale oltre a ben undici sanzioni per svariate violazioni al codice della strada.

A cura di Antonio Palma

Che in quel monopattino elettrico qualcosa non andasse lo avevano capito subito gli agenti che lo avevano incrociato per caso in strada durante controlli di routine ma quando hanno tentato di fermarlo e l’uomo alla guida si è dato alla fuga non riuscivano a credere ai loro occhi visto che il mezzo era talmente truccato da riuscire a sfrecciare a circa 80 chilometri orari tra le strade cittadine. L’assurda fuga in monopattino è andata in scena tra le strade di Genova dove infine il protagonista della storia è stato bloccato e denunciato e piede libero oltre ad essere sanzionato per svariate violazioni al codice della strada.

L'inseguimento è iniziato nel centro del capoluogo ligure quando gli agenti dell'Unità territoriale Centro della Polizia locale di Genova si sono accorti di quello strano monopattino elettrico molto più grosso del normale, quasi come un motorino. Gli agenti hanno imposto l’alt ma quando ha visto i lampeggianti accesi l’uomo a bordo del mezzo è scappato sfrecciando a velocità folle lungo le strade cittadine. Per seminare la pattuglia che lo inseguiva e approfittando dell’agilità del suo mezzo, inoltre, l’uomo ha imboccato alcune strade contromano rischiando di provocare diversi incidenti stradali e in un caso costringendo delle auto a salire sul marciapiede per evitarlo.

Quando finalmente sono riusciti a fermarlo, per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale oltre a ben undici sanzioni. Analizzando il mezzo, che è stato sequestrato, è stato accertato che il monopattino era stato modificato rispetto alle caratteristiche tecniche della casa costruttrice sostituendo la batteria originaria con una più potente, oltre al doppio consentito.