Cocaina nascosta nel pellet e nel container del pesce surgelato: sequestrati 788 chili di droga a Gioia Tauro La Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha sequestrato 788 chili di cocaina per un valore di 126 milioni di euro nel porto di Gioia Tauro. La droga era nascosta nei sacchi del pellet e in un container che trasportava pesce surgelato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due container nel porto di Gioia Tauro con al loro interno 788 chili di cocaina: la scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza che, durante un'operazione eseguita dal Comando provinciale delle fiamme gialle di Reggio Calabria in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha trovato il carico di stupefacenti.

L'operazione rientra in un articolato piano di azione sviluppato sull'area portuale di Gioia Tauro, dove sono state intensificate le ispezioni per intercettare proprio i container sospetti, spesso utilizzati per nascondere droga.

Questa volta le autorità hanno trovato ben 788 chili di cocaina purissima che, se immessi nel mercato, avrebbero potuto fruttare oltre 126 milioni di euro.

Nell'ambito dell'attività investigativa, sono stati controllati tre container sospetti provenienti da Sud America e diretti in diversi porti di Italia e Spagna.

Diversi panetti della cocaina trovata e ora sequestrata erano nascosti dentro centinaia di sacchi pellet, mentre altri erano stati occultati in un'intercapedine ricavata nel vano motore di un container refrigerato che trasportava invece pesce surgelato.

I controlli effettuati e i loro esiti inaspettati evidenziano i modi sempre nuovi dei trafficanti per eludere le ispezioni portuali e far entrare chili e chili di stupefacenti che finiscono poi nelle piazze di spaccio, fruttando alla criminalità organizzata milioni di euro.

Per assicurarsi che i carichi di droga riescano a superare indenni i controlli doganali, i trafficanti hanno diversificato sotterfugi e nascondigli che, almeno questa volta, non sono stati sufficienti.

I 788 chili di cocaina sono stati sequestrati e sono ora nelle mani delle autorità competenti.