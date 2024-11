Claudia Baccarini è la più anziana d’Italia: “Ho 114 anni ma mi impressiona più una figlia di 90 anni”

video suggerito

Si chiama Claudia Baccarini, ha 114 anni e abita a Faenza la persona più anziana d’Italia. Come ha confermato anche l’Istat nel suo report sui centenari italiani, la donna è la persona vivente più anziana nel nostro Paese dopo aver spento le candeline nel mese di ottobre arrivando a un traguardo che ben pochi vedranno. Nata il 13 ottobre 1910, nonna Claudia è una delle poche persone viventi che hanno visto due guerre mondiali e sono sopravvissute a due pandemie, la Spagnola del 1918 e il Covid, attraversando in pratica l’intero secolo.

Una vita lunghissima che si è intrecciata con quella del nostro Paese e un traguardo incredibile di longevità raggiunto in condizioni di salute ottimali per una persona di questa età. Claudia Baccarini è diventata la decana d’Italia lo scorso anno quando già aveva oltrepassato i 113 anni da alcuni mesi. A livello mondiale è anche la nona persona più vecchia del mondo, in una speciale classifica che vede al comando una giapponese di 116 anni e mezzo.

La vita di Claudia Baccarini è stata caratterizzata sopratutto dalla famiglia. Dal matrimonio, nel 1933, e da una prole numerosissima. Ben dieci figli, avuti dal marito Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, che le hanno dato una cinquantina tra nipoti e pronipoti. La maggior parte di loro ogni anno ritorna a Faenza da ogni parte del mondo per festeggiare il nuovo traguardo di longevità di nonna Claudia.

Ancora perfettamente lucida anche se con gli acciacchi fisici dell’età, a chi le chiede il segreto dei una vita così lunga, Claudia Baccarini risponde che l'importante è “prendersi cura della famiglia, pregare e non rinunciare a hobby e passioni”. Sulla dieta invece conferma che “mangio di tutto, ma mi piace la cioccolata e i cappelletti”. “I miei anni ormai non li conto più a dire il vero, mi impressiona più che mia figlia ne stia per compiere 90” ha dichiarato a Repubblica Claudia Baccarini che da credente ripete: “Fino a quando il signore vorrà, resterò qui ma forse si è dimenticato di me”.