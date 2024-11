video suggerito

Cioccolata fondente richiamata dal mercato per allergeni non dichiarati: marca e lotti interessati

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha segnalato oggi il richiamo dal commercio di un lotto di cioccolata fondente per rischio di presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è la tavoletta di cioccolata fondente al gusto amarena e mandorle venduta a marchio "Vialetto".

Il richiamo, disposto in via precauzionale dallo stesso produttore, risale in realtà al 20 novembre scorso ma è stato reso noto solo oggi 27 novembre dal Ministero della salute attraverso il portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

La tavoletta di cioccolata richiamata dai negozi è prodotta per la società Colussi s.p.a. dalla ditta alimentare La Suissa srl nel proprio stabilimento di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Si tratta di cioccolata venduta in tavolette da 100 grammi ciascuna. Il lotto oggetto del richiamo è quello con numero L38D4 e data di scadenza fissata al 19 dicembre 2025.

Come recita l'avviso di richiamo, il ritiro dal commercio è stato disposto per la possibile presenza dell'allergene "latte" non dichiarato in etichetta. Le tavolette oggetto dell'avviso di ritiro sono state già richiamate da supermercati e negozi. Per chi avesse già acquistato una delle confezioni con lotto e data sopra indicati ed è allergico al latte e ai suoi derivati, si raccomanda però di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto di acquisto. Per tutti gli altri, invece, è possibile consumare la cioccolata senza problemi.