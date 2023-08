Cinque Terre, sceicco lascia mancia da 1.800 euro in un ristorante a Monterosso Il facoltoso cliente era arrivato nelle Cinque Terre, in Liguria, a bordo del suo yacht da 150 metri e valore di 450 milioni di euro: dopo aver consumato ha ringraziato gli increduli camerieri e il personale di cucina per l’accogienza e la qualità dei piatti.

1.800 euro di mancia. È così che uno sceicco ha voluto ringraziare il ristorante ‘Miky' nel quale aveva cenato a Monterosso al Mare, nota località delle Cinque Terre, in Liguria, lasciando increduli i dipendenti a cui non era mai capitata una cosa del genere.

Il facoltoso cliente, in vacanza sulla costa ligure con il suo superyacht (lungo 150 metri e dal valore di 450 milioni di dollari), ha scelto il ristorante, segnalato anche sulla guida Michelin Italia, dove ha consumato una cena a base di pesce. Evidentemente deve aver apprezzato sia il cibo sia il servizio: dopo aver saldato il conto ha infatti deciso di ringraziare lo staff attraverso la lauta ricompensa.

"Ha inviato i suoi chef in avanscoperta, poi è venuto a cena la sera stessa con una ventina di persone", racconta Sara Defina, titolare del ristorante. "Hanno ordinato molti dei nostri piatti più tradizionali, assaggiando tra le altre cose gamberi rossi di Santa Margherita, triglie, acciughe di Monterosso e scampi. Per quanto riguarda i primi, hanno scelto i ravioli ripieni di seppioline in zimino, le linguine con calamaretti e vongole e l’immancabile pesto alla genovese, che in tanti a tavola erano curiosi di assaggiare" spiega.

Quando è arrivato il momento di tornare in barca, lo sceicco ha voluto provare a carpire qualche segreto della cucina ligure. "Ci siamo resi conto del fatto che avesse apprezzato ogni piatto quando, a fine serata, ha mandato il suo chef in cucina per carpire alcuni consigli dalla nostra brigata – afferma Defina –. Ne è nato un bel confronto tra tradizioni gastronomiche differenti".

Il SecoloXIX evidenzia che la somma di 1.800 euro è stata versata attraverso un pagamento elettronico (con l'app TackPay), già adottato da alcuni ristoranti, che consente di versare mance "digitali" in tempo reale.