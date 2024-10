L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre 2024: Scorpione, Pesci e Cancro sensualissimi

video suggerito

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre 2024, Mercurio sarà trigono a Giove (l’8), portando opportunità di espansione delle proprie idee e favorendo collaborazioni fruttuose soprattutto tra i segni d’aria (Bilancia, Gemelli e Acquario), ma anche tra Leone e Sagittario. Nella stessa giornata Venere farà aspetto di trigono a Marte, e renderà gli incontri più vivaci e significativi soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Mercoledì 9, Giove inizierà il suo moto retrogrado, facendoci riconsiderare ciò che ci è accaduto negli ultimi mesi e anche Plutone cambierà direzione, tornando in moto diretto sabato 12.

Oroscopo della prossima settimana 7-13 ottobre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 7 al 13 ottobre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna ti sostiene in apertura di settimana come un’amica che ti invita a rilassarti mentre gli altri pianeti cercano di confonderti le idee e ti spingono ad azioni e reazioni un po’ troppo irruente. L’equilibrio è labile, ma fino a mercoledì mattina dovresti riuscire a mantenerlo, sempre che, le parole, pesanti come macigni con Mercurio in opposizione, non ti facciano scivolare in discussioni infinite. Domenica sarà il giorno X: Sole e Marte si scontrano come due titani in un'arena, rendendoti ancora più impulsivo del solito e, come se non bastasse, Mercurio prima di scivolare nel segno dello Scorpione si quadrerà a Plutone, creando tensioni sottili ma profonde, pronte a esplodere (soprattutto per i nati della terza decade). Il rischio di dire troppo e dirlo male, Ariete, non è dietro l'angolo, ce l’hai già davanti a te! Conta fino a 10, anzi fino a 20, prima di dire o fare cose di cui potresti pentirti.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere in opposizione non è esattamente un invito a ballare sotto le stelle, soprattutto quando si trova nel segno dello Scorpione. Questo aspetto può portare a situazioni di tensione nei rapporti, facendoti sentire più vulnerabile e suscettibile a malintesi. Ma tra martedì e mercoledì, Venere si alleerà con Marte e ti farà sentire un po’ più sicuro e apprezzato, un Marte che, dal segno amico del Cancro, ti darà una spinta ad affrontare le cose con calma ma anche con determinazione, grazie anche a una Luna crescente in Capricorno, a metà settimana, che ti farà sentire più in sintonia con il mondo intorno a te, incentivando un approccio pragmatico e organizzato. Sabato e domenica lo spostamento della Luna nel segno dell’Acquario potrebbe crearti un po’ di malumore: meglio dedicarsi a tisana, copertina e divano che a uscite burrascose!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemelli, la settimana inizia con una Luna che vi si oppone e che potrebbe farvi sentire un po’ irrequieti o indecisi, ma non preoccupatevi, è come se fosse solo una nuvoletta temporanea che placherà per poco la vostra solarità, per poi farla esplodere ed espandere. Questo è un buon momento per esprimere le vostre idee e per fare nuove conoscenze. Martedì Mercurio in trigono a Giove amplificherà questa energia, promettendo opportunità brillanti e ispirazione a gogo. Potreste rendervi conto che le parole fluiranno più facilmente, aprendo porte che pensavate chiuse. Mercoledì, invece, Giove, iniziando la sua retrogradazione, vi esorterà a riflettere sulle scelte fatte negli ultimi mesi. Il suo potrebbe sembrare un invito a rallentare, ma in realtà è solo un’opportunità per rivalutare e pianificare il vostro futuro al meglio. Approfittatene per fare un bilancio: cosa volete davvero portare con voi nel vostro viaggio?

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere in Scorpione ti sorride, caro Cancro, creando un bell’aspetto con Marte che abita il tuo segno: un’energia che intensifica la tua forza interiore, motivandoti e rendendoti pronto a conquistare il tuo piccolo angolo di mondo! È un momento perfetto per lasciar parlare la tua creatività e sensualità, anche se a metà settimana la Luna in opposizione in Capricorno potrebbe portarti a dover trovare l’equilibrio tra doveri e desideri, ma affrontando tutto con la tua sensibilità troverai la strada giusta. Solo i nati della terza decade risentiranno della quadratura tra Mercurio e Plutone, che renderà le comunicazioni più intense e potenzialmente conflittuali. Per loro sarà meglio tenere a bada le parole taglienti e appellarsi alla loro proverbiale pacatezza che sarà l’ancora che li salverà nei possibili scontri verbali.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana che inizia sotto i migliori auspici, con una Luna amica pronta a infonderti un’energia espansiva e avventurosa. Martedì sarà una giornata clou, soprattutto per i nati nella terza decade, perché Mercurio e Giove, entrambi già a favore, si connettono tra loro, portandoti buone opportunità: è il momento perfetto per progetti ambiziosi o nuove iniziative, un momento in cui potresti avere l’intuizione giusta per cogliere al volo occasioni d’oro. Attenzione, però, perché Venere in Scorpione potrebbe agitare le acque, portando qualche tensione nei rapporti con le altre persone. Sabato e domenica, se qualcosa non va secondo i piani, cerca di non essere troppo rigido e lascia spazio all'improvvisazione!

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine, Martedì, quando Venere e Marte, pianeti al momento a te favorevoli, si alleano, potresti sentire una spinta verso una maggiore affinità con le persone che ami, o un’accelerazione nei tuoi progetti creativi. Questo è il momento giusto per risolvere piccole tensioni e mettere al sicuro ciò che conta. Giove, ancora in quadratura, inizia la sua retrogradazione a partire da mercoledì e potrebbe rallentare alcuni tuoi progetti o farti riconsiderare alcune decisioni che avevi preso. Non è un ostacolo insormontabile, è solo un momento in cui vieni invitata a riflettere sugli ideali che ti spingono nelle tue azioni. La Luna a favore a metà settimana ti fornirà comunque sostegno, rendendoti più focalizzata. Mettiti in ascolto di te stessa, ma non avere fretta: alcune cose richiedono il loro tempo, proprio come un buon libro da assaporare pagina per pagina!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio, nel tuo segno, ti dona chiarezza mentale e una diplomazia quasi impeccabile, ma la quadratura a Marte in Cancro potrebbe portare a momenti di tensione, soprattutto nelle relazioni lavorative o familiari. Usa il tuo equilibrio naturale per smorzare eventuali attriti, senza cedere a reazioni impulsive. Martedì, Giove entra in gioco come un alleato silenzioso, favorendo incontri illuminanti o conversazioni che riaprono porte dimenticate. Sarà il momento ideale per rivedere qualche progetto accantonato, con un occhio nuovo. Ma attenzione alla domenica, quando Mercurio si scontra con Plutone: potresti trovarti a fronteggiare questioni che avevi messo da parte. Non fuggire. Affrontale, liberati da pesi inutili e lascia spazio alla tua creatività. Il weekend, con una Luna in Acquario pronta a rinfrescarti lo spirito, sarà l’occasione perfetta per ritrovare energia e nuove prospettive.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana sorridente per te, Scorpione caro! Venere e Marte danzano in un passo a due perfetto e martedì soprattutto sentirai la loro energia avvolgerti come una calda brezza. Non è solo il momento giusto per esprimere la tua passione, ma anche per trovare armonia tra desideri profondi e azioni concrete. Ti muovi come una corrente sotterranea, invisibile ma inarrestabile, capace di cambiare il corso degli eventi senza fare rumore. Sei irresistibile, come un magnete che attira tutto senza sforzo, con una carica silenziosa e potente che ti guida verso ciò che desideri. Lasciati trasportare da questa sicurezza e usa questa energia per rendere i tuoi sogni realtà. Solo verso il weekend potresti sentirti leggermente sottotono, ma niente che una pausa rigenerante non possa risolvere.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei in un momento abbastanza equilibrato, in cui riesci a gestire i piccoli ostacoli quotidiani con saggezza e determinazione. Ma c’è sempre quel Giove dall’altra parte del cielo che potrebbe tentarti a esagerare o a prendere strade troppo ambiziose. Quando mercoledì inizierà la sua retrogradazione, potresti avere la sensazione di camminare controvento, procedendo in maniera un po’ più difficoltosa del solito: non sarà il momento di sfidare il mondo, ma piuttosto di raccogliere gli indizi che hai lasciato lungo il percorso e di riconsiderare vecchie strade mai percorse. Per fortuna la Luna sarà tua alleata per la maggior parte della settimana, portando un senso di leggerezza e spontaneità e facendoti trovare ispirazione nei piccoli dettagli quotidiani.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, la Luna e Venere ti sostengono, alleggerendo un po' il carico di questa settimana, che ti vedrà alle prese con piccole frizioni quotidiane. Martedì, la quadratura tra Sole e Marte potrebbe portare a momenti di tensione: potresti sentirti diviso tra l'istinto di agire e la necessità di restare calmo. Un piccolo consiglio? Non alimentare i contrasti, anche se a volte sembrano inevitabili. Domenica, invece, Mercurio quadrato a Plutone potrebbe farti entrare in territori di riflessione più profondi, spingendoti a mettere in discussione alcune certezze."Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia." diceva il bardo, William Shakespeare. In questa settimana, Capricorno, lascia che le tue riflessioni ti aprano a nuove prospettive: non tutto si risolve con logica e controllo. A volte, ciò che non vedi potrebbe sorprenderti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Settimana di ispirazioni e idee geniali per te, carissimo Acquario! Martedì le energie di Mercurio e Giove che entrano in contatto tra loro potrebbero trasformare le tue intuizioni in visioni brillanti: “La creatività è contagiosa, trasmettila.”, diceva Einstein, sii quindi pronto a condividerla e a ispirare chi ti circonda, magari seduto davanti a una bella birretta in compagnia. Nella giornata di domenica potresti essere, invece, un po’ più pensieroso e potresti sentire la necessità di mettere in discussione alcune tue convinzioni. Se la tua mente inizierà a tormentarti, non farti prendere dal panico, fai un bel respiro, allontana i pensieri e richiama a te l’energia della Luna che quel giorno si troverà proprio nel tuo segno: lei ti abbraccerà con tutta la sua forza ristoratrice, come una vecchia amica che sa come rimetterti in carreggiata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete immersi in un flusso di emozioni intense, pesciolini cari. Venere in Scorpione lancia dei segnali piuttosto eloquenti a Marte in Cancro, e voi, grazie al loro interloquire, vi sentite pronti a esprimere le vostre passioni più profonde. Martedì, questa energia vi inonderà rendendovi irresistibili. Anche la vostra creatività sarà al culmine e le relazioni fioriranno come fiori di loto in uno stagno tranquillo. Nella parte centrale della settimana avrete anche la Luna crescente in Capricorno a vostro favore, una luna che vi inviterà a dare forma ai vostri sogni, come un pittore che riempie una tela bianca di colori vibranti e visioni personali.

