Attualità
video suggerito
video suggerito

Cinque palle di Natale scatenano una lite condominiale a Senigallia: “Sono da compleanno, toglietele”

Clima natalizio assai movimentato tra i condomini di uno stabile a Senigallia. La famiglia che ha appeso le decorazioni, nonostante le minacce legali dell’amministratore, non è intenzionata a ritirarle: “Così ci tolgono il Natale”
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Biagio Chiariello
68 CONDIVISIONI
Immagine

Come in ogni città che si prepara al Natale, anche a Senigallia i balconi si riempiono di renne luminose, lucine e Babbi Natale che oscillano al vento. Ma al civico di via Campo Boario 5 del comune marchigiano lo spirito festoso quest’anno si è trasformato in una sorta di “guerra fredda natalizia”. Tutto per colpa — o merito, dipende dai punti di vista — di cinque palle luminose appese da una finestra all’altra da una famiglia che voleva solo portare un po’ di allegria.

Secondo alcuni vicini, però, quelle sfere colorate assomiglierebbero più a “decorazioni da compleanno che a veri addobbi natalizi”. Lo racconta Vivere Senigallia, spiegando che gli inquilini, poco convinti della scelta estetica, hanno chiesto l’intervento dell’amministratore, ottenendo il famoso “ordine di rimozione”. Da qui la miccia: la famiglia, che il 25 novembre aveva già avvisato l’amministratore senza ricevere obiezioni, sostiene di aver ricevuto solo il 1° dicembre la prima contestazione, seguita — sempre secondo la loro versione — da minacce di sanzioni e possibili vie legali.

La residente, intervistata dai media locali, parla chiaro: il loro obiettivo era “condividere gioia e sorrisi”, e difenderanno il loro diritto a festeggiare il Natale “al meglio possibile”, anche se qualcuno lo confonde con un party di compleanno. Insomma, il clima natalizio nel condominio promette di essere… movimentato.

Leggi anche
Meteo, maltempo con pioggia e rovesci in arrivo prima dell'Immacolata: quando è previsto e dove

Intanto, il Corriere Adriatico conferma che le famigerate palle sono ancora tutte lì, ben salde al loro filo luminoso. I vicini, più diplomatici, rimandano ogni discussione all’assemblea condominiale: “Non siamo persone da risse mediatiche”, assicurano.

E non è nemmeno l’unico episodio “grinch” che sta scaldando l’Adriatico. Sempre secondo il giornale locle, il 18 novembre qualcuno ha sabotato le installazioni natalizie del Pozzo Blend, la pasticceria nota per gli allestimenti scintillanti. Il contatore attivato per illuminare l’area delle Saline è stato scassinato, i fili strappati e un adattatore rubato. "Dicono che a Natale si è più buoni, ma non con noi", commentano i residenti.

A quanto pare, a Senigallia la magia del Natale resiste — ma deve spesso fare i conti con estetica, cavilli condominiali e qualche mano ignota che non ama le luci troppo brillanti.

Attualità
68 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
ucraina
Trump: "Non perdiamo tempo con Kiev". Massiccio attacco di droni ucraini in Russia
Come è andato l'incontro tra Meloni e Zelensky
Perché Trump vuol distruggere l’Unione Europea
Francesco Cancellato
Cosa cambia per l'Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull'Unione Europea
Il generale Battisti: “Gli USA vogliono che l’Europa si difenda da sola entro il 2027. Ma non siamo pronti”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views