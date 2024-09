Ciclista di 27 anni travolto e ucciso nella notte a Treviso: l’investitore scappa dopo l’incidente

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Dramma nella notte a Treviso, dove un giovane ciclista è morto dopo essere stato travolto da un’auto. Il grave incidente stradale, stando alle prime ricostruzioni, è avvenuto in Viale Vittorio Veneto a Treviso, in zona ospedale San Camillo. La vittima aveva 27 anni, era residente a Carbonera.

Stando a quanto emerso, il ciclista era in sella alla sua bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, prima delle 3 del mattino della notte tra venerdì e sabato è stato investito da una Peugeot condotta da un coetaneo. Nulla da fare per il giovane, morto nell’impatto: i sanitari del Suem 118 arrivati sul posto dal vicino ospedale Ca' Foncello non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Probabilmente il ragazzo, colpito dalla vettura, ha fatto un volo di una decina di metri. Lo hanno trovato nel fossato che costeggia la strada, la bici a pochi metri di distanza.

Sono attualmente in corso le indagini e i rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Treviso per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione, l’investitore non si sarebbe fermato subito dopo l’incidente ma è stato poco dopo rintracciato dai carabinieri grazie alle telecamere di video sorveglianza nella zona.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale iscrivendo l'automobilista nel registro degli indagati. La Pontebbana, nel tratto interessato dall’incidente mortale, è rimasta chiusa fino alle 6 per permettere le operazioni delle forze dell’ordine.