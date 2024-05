Ciao Franco, se oggi sono un giornalista è anche grazie a te

Reporter con oltre 15 anni di esperienza, ha collaborato alla realizzazione delle inchieste più importanti di Fanpage.it come "Bloody Money" e "Camorra entertainment". Per anni ha curato la serie "Italian Leaks" al fianco di Sandro Ruotolo, occupandosi di mafia, camorra, stragi di Stato, terrorismo, droga. Ha collaborato alla realizzazione di esperimenti sociali, tra i quali “Slap her!", vincitore dei Lovie Awards 2016. Nel 2019 ha vinto il Premio Melagrana con la videoinchiesta "Migranti, quando l'accoglienza diventa davvero integrazione". Ha realizzato reportage di varia natura in Ungheria, Serbia, Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Inghilterra, Polonia. A Napoli e in Campania ha firmato numerose inchieste su elezioni, voto di scambio, immigrazione, Covid, Sanità, Camorra e appalti. Musicista e fonico qualificato, ha curato il format musicale Fanpage Town, che ha ospitato i maggiori gruppi e cantanti italiani. Inviato fisso a Sanremo da oltre 10 edizioni, ha intervistato e suonato insieme a personaggi come Mamhood, Cristina D'Avena e altri.