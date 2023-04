Ci sono 35 migranti bloccati sull’isola di Lampione: le onde alte rendono impossibili i soccorsi Ci sono 35 persone bloccate sull’isolotto di Lampione. Si tratta di un gruppo di migranti, tra cui parrebbe esserci anche una donna incinta. Le onde alte rendono impossibili le operazioni di soccorso della Guardia costiera. Degli elicotteri stanno calando cibo e coperte.

A cura di Annalisa Girardi

Immagine di repertorio

Sull'isolotto di Lampione, al largo di Lampedusa, ci sono 35 naufraghi. Da ieri sono bloccati lì e le motovedette della Guardia costiera non riescono ad avvicinarsi a causa del mare agitato. Le onde sono molto alte e l'area è piena di scogli, per cui le operazioni di salvataggio per ora sono fallite. Degli elicotteri non hanno potuto fare altro che calare coperte e cibo. Si tratta di un gruppo di migranti, per lo più uomini, ma tra cui ci dovrebbe anche essere una donna incinta.

Da ieri rimangono all'aperto, sull'isola, la più piccola delle Pelagie. Lampione è infatti un grosso scoglio a ovest di Lampedusa, lungo appena duecento metri, ed è completamente disabitato. Non è ancora chiaro se l'imbarcazione su cui viaggiavano sia naufragata, o se i migranti siano stati lasciati lì di proposito da degli scafisti. Gli elicotteri della Guardia costiera continuano a monitorare la situazione dall'alto, ma non sono riusciti a far evacuare almeno la donna incinta. Si starebbe però ragionando sulla possibilità di far calare un'equipe di medici sull'isolotto, per verificare le condizioni di tutti i migranti.

Nel frattempo continuano ad arrivare richieste di soccorso dal Mediterraneo centrale. Secondo Alarm Phone, la piattaforma telefonica che offre assistenza ai migranti in difficoltà in mare, ha segnalato la presenza di ben cinquecento persone in pericolo. "Abbiamo avvertito tutte le autorità di un'imbarcazione in fuga dalla Libia, mentre le condizioni meteomarine sono pessime. È necessario un intervento di soccorso immediato", hanno scritto gli attivisti su Twitter.

Altre 92 persone soccorse in mare sabato scorso dalla Ocean Viking sono in viaggio verso il porto di Salerno. Tra loro ci sono anche 51 minori, tra cui ben 48 non sono accompagnati. Le operazioni di sbarco però potrebbero essere più complicate dal maltempo, che continua ad abbattersi sul Mezzogiorno e nel Mediterraneo. Le raffiche di vento continuano ad essere molto forti e al molo non si stanno installando i soliti gazebo per la prima accoglienza. Ci saranno invece dei camper con il personale sanitario.