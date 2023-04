Migranti, Ocean Viking soccorre 92 persone nel Mediterraneo: ci sono anche 40 minori La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha salvato in mare 92 migranti che si trovavano in pericolo su un gommone sgonfio.

A cura di Annalisa Cangemi

Oggi pomeriggio la Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee, ha soccorso 92 migranti, tra cui 9 donne e circa 40 minori non accompagnati, da un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. La notizia è stata data dalla stessa Ong su Twitter. L'organizzazione si sta prendendo cura dei profughi: alcuni di loro hanno ustioni da carburante e ferite.

Sea Watch denuncia un altro respingimento illegale: "Migranti caduti in mare"

L'Ong tedesca Sea Watch ha individuato e documentato in mare l'ennesimo respingimento illegale da parte della Guardia Costiera libica. Questa volta si trattava di tre barconi su cui viaggiavano circa 140 persone. "Oggi abbiamo assistito a come la cosiddetta guardia costiera libica ha intercettato 3 imbarcazioni (circa 140 le persone a bordo). Durante uno di questi interventi, diverse persone sono cadute in mare senza giubbotto di salvataggio. Fortunatamente, sembra siano tutte sopravvissute", ha comunicato sui social l'organizzazione umanitaria, che ha anche postato in un tweet le foto scattate dal suo aereo. I migranti quindi sono stati riportati indietro, in Libia, dove presumibilmente saranno rinchiusi nei centri di detenzione.

"Nel corso di questa pericolosa intercettazione da parte della motovedetta libica 644 – ha spiegato spiega l'Ong – era presente anche un aereo delle forze armate di Malta. Nonostante le quotidiane denunce degli abusi commessi in Libia, le persone vengono sistematicamente respinte in un ciclo di abusi criminale".