Rimane chiusa la Torteria di Chivasso, in provincia di Torino, il locale di Rosanna Spatari chiuso dalla Procura di Ivrea dopo le ripetute violazioni delle norme anti Covid a causa degli aperitivi di "negazionisti" e "no vax". La sentenza pronunciata dal collegio dei giudici del Tribunale del riesame di Torino è stata notificata oggi a distanza di tre giorni dall’udienza di martedì scorso. Era stata la titolare Rosanna Spataro a provare ad appellarsi al dissequestro del locale in base alla normativa comunitaria e ai principi costituzionali che tutelano i diritti relativi alla libertà di impresa e del lavoro.

Il provvedimento di chiusura era stato imposto dal tribunale di Ivrea, su richiesta del procuratore Giuseppe Ferrando, per inosservanza alle normative in materia di igiene e sicurezza pubblica. La titolare è stata più volte multata e denunciata dalle forze dell'ordine (le sanzioni avevano portato ad un conto complessivo, comprese le multe ai clienti, di 120mila euro). L'ultimo episodio che aveva fatto eco è quello di sabato 8 maggio, quando in centinaia si era assembrati all'esterno del locale al grido di "libertà, libertà".

in foto: la titolare Rosanna Spatari

Due giorni dopo la chiusura si era tenuta, nello spazio davanti alla Torteria, una manifestazione dei negazionisti mentre anche la trasmissione ‘Le Iene' di Italia 1 aveva realizzato un servizio sui fatti del locale. Dopo lo show tv, è nato "Chivasso prende le distanze da Rosanna della Torteria". Un gruppo Facebook che conta già migliaia di iscritti. Ed ora è arrivata le decisione del tribunale della libertà che ha ritenuto valide le motivazioni che avevano portato i carabinieri a mettere i sigilli ai locali.