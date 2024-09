video suggerito

Chiuse le indagini sull'omicidio di Vanessa Ballan: il killer rischia l'ergastolo Chiuse le indagini sull'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese Pio X, in provincia di Treviso, per il quale è stato arrestato il cittadino kosovaro Bujar Fandaj, 40 anni.

A cura di Davide Falcioni

La Procura della Repubblica di Treviso ha comunicato la chiusura delle indagini sull'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese Pio X, in provincia di Treviso, per il quale è stato arrestato il cittadino kosovaro Bujar Fandaj, 40 anni.

Il delitto venne commesso il 19 dicembre scorso nella casa della donna, che era incinta, e che venne sorpresa e accoltellata a morte. Le ipotesi di reato sono di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, della precedente relazione affettiva e del fatto che la vittima era incinta. Non sarebbe contestato lo stalking, relativamente alla denuncia che Vanessa aveva presentato contro Fandaj, per cui la Procura si riserva l'archiviazione. Vi è tuttavia anche il reato di "revenge porn", per alcune immagini intime mandate dall'indagato al compagno della donna, Nicola Scapinello. Fandaj rischia l'ergastolo.

Vengono contestati inoltre la violazione di domicilio e il porto ingiustificato di armi, ovvero due coltelli con un lama lunga 20 centimetri: uno di questi sarebbe stato usato per assassinare la donna, raggiunta da otto fendenti, sei al torace e due al fianco destro. Non è presente invece il reato di interruzione di gravidanza non consensuale: la Ballan era incinta di 10 settimane ma evidentemente il pubblico ministero non è riuscito a dimostrare che il kosovaro conoscesse lo stato interessante della vittima. Ora Fandaj ha 20 giorni per imbastire una difesa chiedendo di essere sentito o ulteriori indagini, che comunque la Procura potrebbe accordare soltanto se le ritenesse essenziali ai fini di risolvere il caso. Trascorso questo tempo sarà formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

La mattina del 19 dicembre scorso Bujar Fandaj fece irruzione in casa di Ballan dopo aver infranto la porta finestra del soggiorno. L'uomo prima prese a pugni la vittima, poi la accoltellò, quindi fuggì subito dall'abitazione. Rimase nascosto nelle campagne circostanti per tutto il pomeriggio e venne arrestato dai carabinieri solo in serata, a casa sua, pronto alla fuga.