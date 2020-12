Il giorno dopo il dramma di Casalbordino (Chieti) tre comunità sono distrutte dal dolore. Sono quella casalese che saluta per sempre Carlo Spinelli di 54 anni, quella di Pollutri che perde il 45enne Paolo Pepe e quella di Guilmi che piange il 46enne Nicola Colameo. Tutti e tre padri di famiglia impegnati in uno degli ultimi giorni di lavoro prima di andare in ferie e poter trascorrere il Natale con i loro cari. Erano tutti e tre operai della Sabino Esplodenti. La deflagrazione sembra avvenuta nel corso di una normale operazione di lavoro.

Morti tre padri di famiglia

Paolo abitava nel centro storico di Pollutri con la compagna Anna e il figlioletto Nicholas che compirà 3 anni tra pochi giorni. Molto conosciuto in paese, da qualche anno attivo con l'Avis Pollutri dove ricopriva la carica di vicepresidente. Nicola lascia la moglie e due ragazzi di 14 e 16 anni, Carlo Spinelli una compagna e tre figli. Il Sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci ha affermato: "A Dio, Carlo. A Dio, Paolo. A Dio, Nicola. A nome di tutta la comunità esprimo i miei più sinceri sentimenti di cordoglio a coloro che sono stati colpiti da questa immane tragedia. Gli incidenti sul lavoro che spezzano le vite umane sono avvenimenti difficili da comprendere. Esprimo tutta la mia vicinanza, in questo momento di dolore, ai familiari per aver perso il proprio caro in maniera così violenta. La nostra vicinanza va’ anche alle comunità di Pollutri e di Guilmi che insieme a noi piangono le vittime di questa tragedia. Il giorno del funerale del concittadino Carlo Spinelli sarà decretato il lutto cittadino."

Le indagini sull'esplosione

La Sabino Esplodenti è una ditta che da quasi cinquant'anni si occupa dello smaltimento di materiale esplosivo. Un lavoro delicatissimo e pericoloso. Da quanto si apprende, le tre vittime stavano movimentando razzi di segnalazione per barche da smaltire. Saranno le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore di Vasto Gabriella De Lucia, a spiegare il perché dell’immane tragedia. Spetterà poi ai vigili del fuoco coadiuvare gli investigatori a fare chiarezza sull'incidente che ha tinto di nero un Natale già abbastanza difficile per la pandemia da coronavirus.