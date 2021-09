Chieti, la sua moto finisce sotto un camion: il poliziotto Raffaele Fiocco muore a 58 anni La tragedia è avvenuta ieri lungo la strada 119 tra Torino di Sangro e Paglieta. La vittima è Raffaele Flocco, 58 anni, poliziotto del commissariato di Lanciano. Secondo una prima ricostruzione era alla guida della moto quando, per cause da accertare, non è escluso un malore, sbandando, è finito sotto il camion Iveco proveniente dal senso opposto.

A cura di Biagio Chiariello

Raffaele Flocco, poliziotto di 58 anni di Lanciano, in provincia di Chieti, è morto nel weekend. La sua moto si è schiantata contro un camion lungo la strada 119 Sangritana, tra Torino di Sangro e Paglieta. Secondo una prima ricostruzione il sovrintendente era alla guida del mezzo a due ruote quando, per cause da accertare, non è escluso un malore, sbandando, è finito sotto il camion Iveco proveniente dal senso opposto. L'incidente è avvenuto attorno alle 9.30 su un tratto rettilineo della strada strada nella provincia di Chieti. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto la polizia stradale di Lanciano, che sta portando avanti le indagini sull’accaduto, e uomini del commissariato frentano. I mezzi sono stati posti sotto sequestro a disposizione della procura di Vasto che coordina l’indagine. L'arteria è rimasta bloccata per ore, con traffico deviato. Flocco lascia la moglie e tre figli.

Altri poliziotti feriti in incidenti stradali

Nelle scorse settimane altri due poliziotti, sempre del commissariato di Lanciano, sono rimasti feriti in due differenti incidenti stradali avvenuti a Fossacesia e a Poggiofiorito, nella provincia di Chieti. Il primo è stato un tamponamento tra auto, con un agente che ha riportato fratture delle costole con perforazione di un polmone. Nel secondo invece una Ducati Monster, guidata da A. Di M., 39 anni, di Poggiofiorito (Ch), poliziotto aggregato a Lanciano (Ch), si è scontrata con un trattore condotto 86enne del posto. Gravi fratture e intervento chirurgico per l'agente. 27 set. 2021